Jaguar Land Rover demande à ses fournisseurs d’adopter les mêmes engagements durables pour 2030

Dans le cadre de sa stratégie Reimagine présentée en janvier 2021, Jaguar Land Rover entend fabriquer des véhicules tout en décarbonant l'ensemble de sa chaîne de valeur, en adoptant les principes de l'économie circulaire et en opérant une transition vers des gammes de produits entièrement électriques d'ici à la fin de la décennie.

Engagé dans une démarche de réduction de son empreinte carbone en faveur de l'environnement, Jaguar Land Rover invite son réseau mondial de fournisseurs, soit plus de 5 000 entreprises, à en faire autant. Dans les faits, les fournisseurs de rang 1 travaillant dans les secteurs des produits, services et logistiques sont appelés à s’aligner sur les objectifs constructeur fixés pour 2030, tout en maintenant la même qualité. « Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons atteindre ces objectifs ambitieux : c'est pourquoi nous invitons les fournisseurs à nous rejoindre dans cette démarche exigeante mais passionnante, en renforçant les relations existantes pour permettre à tous les acteurs d'atteindre des objectifs significatifs et quantifiables », souligne Barbara Bergmeier, directrice exécutive des opérations industrielles chez Jaguar Land Rover.

Lors de la présentation de son plan Reimagine, Jaguar Land Rover avait annoncé un objectif de zéro émission nette de carbone dans l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement, de ses produits et de ses opérations d'ici à 2039. Le constructeur compte donc sur l'effort et la volonté collective pour y parvenir.