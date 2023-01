Jaguar Land Rover propose le financement de ses véhicules avec BNP Paribas  

Partenaires depuis février 2022, Jaguar Land Rover et BNP Paribas étendent leurs activités en proposent de nouveaux services de financement dans neuf marchés européens, à savoir l’Allemagne, l’Italie, la France, l’Espagne, la Belgique, le Luxembourg, les Pays Bas, l’Autriche et le Portugal.

Face à la mutation de l’usage de la voiture au quotidien, devenue pour certains un objet de demande ponctuel, mais aussi parce que l’achat d’une voiture représente un coût conséquent pour le portefeuille de ses clients, Jaguar Land Rover déploie ses services de financement dans neuf marchés européens. Il s'agit de l'Allemagne, l’Italie, la France, l’Espagne, la Belgique, le Luxembourg, les Pays Bas, l’Autriche et le Portugal. « Ce lancement dans neuf marchés avec notre partenaire stratégique européen, BNP Paribas, est une première phase passionnante d’innovation en matière de financement de la mobilité pour créer une expérience de services financiers premium et moderne pour nos clients, en ligne avec nos ambitions stratégiques », confirme François Dossa, directeur exécutif, stratégie et durabilité chez Jaguar Land Rover.

Les réseaux de distribution des marques Jaguar et Land Rover peuvent désormais proposer à leurs clients une gamme complète de solutions de financement allant des prêts classiques, la location avec option d’achat (LOA), la location longue durée (LLD), en passant par des produits et services d’assurance, des solutions de paiement fractionné et du financement de stocks.

BNP Paribas compte s’appuyer sur l’ensemble de ses activités liées aux produits et services de mobilité avec le soutien de son pôle Corporate & Institutional Banking (CIB). BNP Paribas Personal Finance assure le financement de stocks et de prêts aux particuliers, Arval fournit les services de location et de gestion de flotte, Floa fournit les services de paiement fractionné, et BNP Paribas Cardif offre des produits et services d’assurance. Cette collaboration est la première phase d'un plan de transformation visant à redéfinir le rôle des services financiers pour les clients des marques Range Rover, Defender, Discovery et Jaguar.