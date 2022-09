Jaguar Land Rover va former ses troupes à l’électrique pour soutenir sa croissance

Jaguar Land Rover garantit que le programme « Future Skills » est la clé du succès du plan Reimagine. Pour parvenir à la déclinaison en 100 % électrique de toute la gamme de Jaguar et Land Rover d'ici à 2030, le constructeur britannique prévoit de former 29 000 collaborateurs à cette technologie.

Afin de soutenir sa transition électrique Reimagine et de vendre ses modèles électrifiés au plus grand nombre, le constructeur Jaguar Land Rover a l’intention d’assurer la formation de 60 % de ses collaborateurs à cette nouvelle technologie. Au total, 29 000 techniciens, vendeurs en concession, ingénieurs et employés de production, dont 10 000 au Royaume-Uni, sont concernés par le programme « Future Skills » à travers le monde, soit 123 pays. Ceux-ci recevront donc au cours des trois prochaines années une formation à la conception, la fabrication et l’entretien des véhicules électriques.

Actuellement, près de 80 % des quelque 1 300 concessionnaires de Jaguar Land Rover dans le monde proposent des services d'entretien des véhicules électriques. « Les projets d'électrification de notre gamme de produits se poursuivent à un rythme soutenu, confirme Barbara Bergmeier, directeur exécutif des opérations industrielles de Jaguar Land Rover. Nous renforçons notre futur programme de formation professionnelle afin de nous doter des talents adéquats pour proposer les véhicules électriques de luxe modernes les plus convoités au monde. Nous devons absolument développer, à l’échelle du monde entier, la main-d'œuvre qualifiée nécessaire pour concevoir, fabriquer et entretenir les véhicules du futur ».

L'apprentissage, un levier assumé

Pour renforcer ses effectifs, mais surtout pour s'assurer que ses futurs salariés seront déjà formés à l'électrique, Jaguar Land Rover gonfle chaque année sa masse salariale mondiale en intégrant des jeunes en contrat d'apprentissage par le biais de la Jaguar Land Rover Academy. Le constructeur alloue 22 millions d'euros chaque année à la formation continue. Ces apprentis sont actuellement au nombre de 9 500 et 1 200 autres renforceront les rangs des deux marques l’an prochain. Ceci explique pourquoi, d’après Jaguar Land Rover, le programme « Future Skills » serait la clé du succès de la stratégie Reimagine.

Le constructeur britannique s'est fixé pour objectif que tous ses modèles seront disponibles en version 100 % électrique avant 2030. Ainsi, Jaguar deviendra une marque de luxe totalement électrique à partir de 2025, tandis que Land Rover accueillera six modèles entièrement électriques au cours des cinq prochaines années.