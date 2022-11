Joanna Buttler prend la tête du Global Autonomous Technology Group de Daimler Truck AG.

Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires et en communication de l'Université des sciences appliquées de Mayence, en Allemagne, Joanna Buttler a rejoint l'entreprise en 2006 en tant que chef de projet au sein de la division moteurs de l'entreprise. De là, elle a occupé divers rôles à responsabilité croissante dans le marketing, le cycle de vie des produits, la gestion de projet, le contrôle de gestion et en tant que chef de cabinet pour Daimler Trucks & Buses. En 2019, elle intègre le groupe Autonomous Technology en tant que directrice des opérations commerciales et liaison avec Torc Robotics.

Dans le cadre de ses nouvelles responsabilités, Mme Buttler supervisera tous les aspects des partenariats stratégiques de Daimler Truck avec Waymo et la filiale indépendante de Daimler Truck, Torc Robotics, y compris le développement commercial et les accords commerciaux.

Joanna Buttler est basée à Portland et rapporte directement à John O'Leary, président et PDG de DTNA. Elle succède à Peter Vaughan Schmidt, qui a récemment pris le poste de PDG de la filiale indépendante de Daimler Truck, Torc Robotics.