John Cleworth (Renault) : « La Clio est une voiture qui tient très bien la cote ! »

Sur les routes de Belgique, nous avons pu essayer la Clio E-Tech full Hybrid restylée. Mais aussi d’échanger avec John Cleworth, directeur du développement business pour la direction des ventes spéciales de Renault, sur l’avenir du modèle et la stratégie du constructeur tricolore. Mêlant mobilité électrique mais pas seulement...

L’Automobile & L’Entreprise : Inflation, quotas de verdissement, électrification et délais de livraisons : comment se comporte la clientèle des flottes dans le contexte actuel ?

John Cleworth : Nous n’avons pas vraiment vu de ralentissement. Ce que nous avons constaté c’est un rallongement des livraisons, notamment l'année dernière mais, là, c'est en train de se réguler et de revenir à la normale parce que nous retrouvons un bon niveau de production. Il n’y a donc pas eu de changement majeur sur le comportement de nos clients en termes de prise de commandes. Sur la Clio en particulier, l'année dernière nous avons fait plus de commandes de versions essence et diesel que d'hybrides parce que nous étions un petit peu limités en capacité de production sur l'hybride, motorisation que nous avons donc plutôt réservée aux clients particuliers.

Maintenant, nous retrouvons nos capacités de production et reprenons les commandes en hybride pour les flottes aussi. La part de l’hybride devrait donc remonter pour 2023. Bien que, selon les typologies clients dans les flottes, nous voyons vraiment des besoins très différents où chaque énergie a sa juste place. Si je prends par exemple les auto-écoles, elles demandent beaucoup de diesel et d'essence mais relativement peu de l'hybride ne serait-ce que parce que c’est une motorisation en boîte automatique et que qu’il y a encore besoin d’enseigner la conduite sur des boîtes manuelles. Après, il y a des entreprises qui ont des commerciaux qui sont de très gros rouleurs qui vont privilégier le diesel mais, au sein des flottes, nous enregistrons environ 60% des ventes en essence.

L’Automobile & L’Entreprise : Quels sont les produits les plus appréciés des entreprises ?

John Cleworth : Forcément, la Clio est la voiture la plus vendue aux flottes pour Renault et pour le marché dans son ensemble grâce à sa polyvalence. Ensuite, c'est un petit peu mieux réparti, puisque nous avons le segment C qui est aussi un segment très important pour les flottes avec l’Austral ou l’Arkana qui sont très présents et puis le Captur, également assez apprécié. Voilà pour les principaux modèles.

L’Automobile & L’Entreprise : Comment la nouvelle Clio compte-t-elle séduire cette typologie de clients pros ?

John Cleworth : Déjà, elle est capitaliste sur les points forts que nous possédons aujourd'hui, à savoir la gamme de motorisation la plus large du marché puisque Renault est le seul constructeur à proposer toutes les énergies possibles de l'essence au GPL en passant par le diesel ou l'hybride. Nous proposons donc un choix très large de motorisations qui permettent de couvrir beaucoup de besoins. La Clio, c'est aussi une valeur sûre pour les flottes parce qu'elle est extrêmement polyvalente, confortable et sécuritaire. Bref, c’est un choix rassurant et éprouvé depuis 30 ans.

Le modèle est très connu, très apprécié, fiable et aussi économique à l'usage avec des niveaux de consommation extrêmement performants. Ce que nous apportons donc avec cette nouvelle génération de Clio plus d'attractivité en termes de design pour les « user choosers », c’est-à-dire dans les cars policiers où le collaborateur a le choix entre plusieurs modèles, on pense que ça va aider à orienter son choix vers la Clio plutôt que vers d'autres modèles. D’ailleurs, nous sommes vraiment convaincus que cette Clio elle a le potentiel de rajeunir la clientèle du modèle. Preuve en est : Clio est la voiture la plus vendue pour les auto-écoles or, la voiture sur laquelle on apprend à conduire nous marque toujours. Cet aspect-là, auquel s’ajoute la connectivité qui est un élément qui joue aussi beaucoup, s'adapte bien aux usages d'une clientèle plus jeune.

Ce que nous recherchons aussi c'est avoir des offres en loyer qui soient compétitives et qui permettent de donner l'accès à la voiture neuve au plus grand nombre. Après, tous les jeunes ne peuvent pas accéder à une voiture neuve, alors nous leur proposons aussi un parc de véhicules d'occasion afin d’acquérir une Clio autrement. Les valeurs résiduelles de la Clio tiennent en effet très bien dans le temps et on s'aperçoit que c'est une voiture qui tient très bien la cote. En somme, qui reste toujours crédible grâce au travail effectué pour protéger la valeur de la marque et des modèles en maîtrisant nos canaux de vente car la force et la valeur d'une marque se traduisent vraiment au travers de ses valeurs résiduelles. C'est également une tendance importante, notamment sur tous les équipements digitaux, que d'anticiper l'obsolescence avec des systèmes qui peuvent se mettre à jour « Over the air » comme on dit.

L’Automobile & L’Entreprise : Quels futurs projets prévoit le groupe Renault ?

John Cleworth : Nous voyons bien que le marché s'oriente vers une électrification de plus en plus importante. Par conséquent, la marque Renault en Europe a annoncé une orientation vers le tout électrique, pas tout de suite mais dans quelques années, nous y allons progressivement avec de nouveaux modèles qui vont venir compléter la gamme. Il y en a déjà un certain nombre d’annoncé sous forme de show-car comme le Scénic, la R5 ou même la R4 qui vont venir compléter la gamme et augmenter le poids des ventes électriques chaque année. Nous sommes aussi très convaincus que la technologie hybride constitue un excellent compromis entre moteur thermique et moteur électrique pour des clients qui ne sont pas encore prêts à basculer à l'électrique, qui ont encore besoin de la réassurance du moteur thermique mais tout en recherchant des niveaux de consommation beaucoup plus bas.

La stratégie, c'est vraiment de conserver ces deux technologies comme étant les technologies phares de la gamme Renault et puis après, évidemment, il faut qu'on ait l'agilité et la souplesse de s'adapter au contexte réglementaire qui est changeant. Cela ne sert donc à rien de faire des extrapolations plus que de raison sur le long terme parce que tout est encore assez mouvant. Bref, il faut anticiper plusieurs scénarios possibles et Renault a aussi d'autres territoires de vente que l'Europe. Le groupe va donc continuer à développer des gammes de moteurs thermiques. Tout comme nous venons d’annoncer la création de l’entité Horse qui a vocation à développer des motorisations hybrides et thermiques pour Renault et puis éventuellement pour d'autres partenaires avec un rayonnement mondial. De fait, nous n’abandonnons aucune technologie, nous adaptons les technologies en fonction des marchés sur lesquels nous sommes présents.