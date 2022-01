Jonathan Tuchbant, Roole : « Aujourd’hui, on peut être dans la poche du client »

La nouvelle marque Roole, ex Identicar, vient d’être lancée sous de bons auspices, car le groupe a bien résisté à l'épreuve de la crise, ce qui lui permet de renforcer ses investissements dans les services et le digital.

En préambule, Jonathan Tuchbant, directeur général de Roole, ex Identicar, insiste sur le fait que la voiture a encore de beaux jours devant elle. Loin d’être une incantation, il s’appuie sur une étude réalisée avec Ipsos : « Aujourd’hui, plus de 59% de nos membres utilisent leur voiture tous les jours, que ce soit pour faire leurs courses, récupérer leurs enfants à l’école ou encore pour leurs déplacements professionnels ».

Une veine plus communautaire, conversationnelle

Le moment est donc bien choisi pour leur proposer de nouveaux services en investissant des territoires plus modernes et ce sera l’ambition du media que proposera Roole. Pas d’essais de véhicules, la place est déjà prise, voire saturée, mais une approche plus pratique et une dimension lifestyle, dans l’esprit du Guide Michelin d’antan (promenades, centres d’intérêts culturels, bonnes tables…). En couvrant toute la France, car comme aime à le rappeler la direction du groupe, Paris, c’est 1% de nos membres. Simultanément, le groupe va refondre ses gammes de produits en 2022 en renforçant clairement son orientation digitale, même si le point de contact téléphonique reste important (315000 appels gérés en 2021). « Avec les smartphones, nous pouvons être dans la poche des clients », pointe Jonathan Tuchbant, tout en ajoutant que pour se permettre des développements de cette nature, une entreprise doit être solide.

Un taux de renouvellement d’abonnés élevé

C’est le cas de Roole, ex Identicar, qui a commercialement et financièrement bien résisté à l’épreuve de la crise. Le groupe compte désormais 1,2 millions d’abonnés et plus de 1900 concessionnaires partenaires en France. La fin d’année a été animée et les équipes de Roole ouvrent 2022 avec 200 points de vente à déployer. La satisfaction des clients est aussi au rendez-vous, avec un résultat de 4,7 sur 5 sur avis-vérifiés.com, fruit d'une implication au long cours. « Toutes générations confondues, le taux de renouvellement médian de nos abonnés s’établit à 70% », souligne Jonathan Tuchbant, qui estime que le nouveau média sera un précieux levier de fidélisation, à défaut d’un centre de profit direct, et un point d’aiguillage vers les concessions.

Bientôt un nouveau produit de gamme intermédiaire contre le vol de voiture

Parmi les services qui rencontrent le plus de succès, on peut citer la prise en charge des crevaisons, avec le paiement du pneumatique, la couverture des franchises, un point de crispation classique, le véhicule de courtoisie proposé et offert (120000 jours pris en charge en 2021), ou encore les offres SOS permis avec rachat de frais de stage (77000 points de permis de conduire récupérés depuis la création de la garantie SOS permis !).

Au chapitre des nouveaux produits dans le périmètre de la prévention du vol de véhicule, Roole lancera une nouvelle offre intermédiaire, entre le gravage, un simple produit d’appel, et les solutions haut de gamme comme Wetrak. Rendez-vous est pris au dernier trimestre 2022, sur un marché toujours significatif (encore 120000 véhicules volés en France en 2020), étant entendu que des modèles récents sont aussi vulnérables, à l’image du 3008, SUV blockbuster de Peugeot très prisé des voleurs.