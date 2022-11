Juanma Lopez va superviser le design de Genesis en Europe

Genesis, la marque premium du groupe Hyundai, annonce la nomination de Juanma Lopez à la direction de son unité de style pour l’Europe. Il travaillera de concert avec Ilhun Yoon, directeur du design de Genesis, et Luc Donckerwolke qui supervise le style du groupe.

Une riche carrière au sein du groupe Volkswagen

Après avoir évolué dans différents secteurs, Juanma Lopez se spécialise dans l’automobile au début des années 2000 et rejoint le groupe Volkswagen où il va travailler pour Seat, Lamborghini et Audi. Il a aussi été à la tête du design de Ferrari et des marques chinoises BYD et Changan. « Pour avoir travaillé avec lui chez Lamborghini et Seat, je sais que Juanma Lopez peut nous apporter beaucoup avec sa vision et ses qualités de management. Il va nous aider à développer Genesis en lien avec les équipes de la marque en Corée du Sud et en Californie », se réjouit Luc Donckerwolke. Juanma Lopez sera basé en Allemagne, dans le studio de Francfort.

Genesis veut trouver sa place en Europe

« J’ai suivi de près l’évolution de la marque ces sept dernières années et je suis ravi de rejoindre la marque et son ambitieux projet de développement sur de nouveaux marchés. Nous allons proposer de nouveaux projets stylistiques, notamment en Europe », déclare Juanma Lopez.