Juice Technology déploie ses solutions de charge en France

Le développement du véhicule électrique génère une floraison de jeunes pousses spécialisées dans la recharge. L’offre en bornes et chargeurs se multiplie, avec des prestataires de toutes dimensions et des niveaux de qualité divers. Dans cette jungle de la recharge, une société suisse mise sur ses partenariats avec plusieurs constructeurs pour asseoir la réputation de ses produits. Fondée en 2014 par Christoph Erni, Juice Technology a bâti sa réputation sur son chargeur mobile Juice Booster 2. Un appareil apprécié pour sa polyvalence. En effet, le Juice Booster 2 peut servir de câble de recharge mais aussi de borne mobile, avec une capacité maximale de 22 kW. Etanche (IP67) et résistant à une pression jusqu’à trois tonnes, ce chargeur reconnaît automatiquement le courant entrant et surveille la température des broches pour éviter toute surchauffe. Il identifie également le type d’adaptateur installé et devrait recevoir dans un avenir proche d’autres fonctionnalités. Ces avantages ont convaincu BMW, Hyundai, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Stellantis et Rimac. Ces constructeurs utilisent le Juice Booster 2 et d’autres produits de la gamme sur différents marchés européens. Ces appareils sont proposés aux clients finaux ou aux ateliers, sous la marque Juice Technology ou en marque blanche.

Développement logiciel en interne