Julie Perrard devient DRH d'Aramisauto.

Dans un contexte de forte demande pour les voitures d’occasion reconditionnées et avec l’ouverture du deuxième site de reconditionnement industriel d’Aramisauto à Saint-Pierre-lès-Nemours, Julie Perrard rejoint Aramisauto en qualité de directrice des ressources humaines.

Spécialiste reconnue des ressources humaines, elle a notamment travaillé pour La Poste, Kantar et Haier.

Des recrutements nombreux et variés

« Je suis ravie d’avoir rejoint Aramisauto et ses plus de 700 collaborateurs », déclare Julie Perrard. « Aramisauto est en recherche permanente de talents, dans des métiers très variés, avec des spécialistes en reconditionnement automobile (mécaniciens, experts automobiles…), des profils digitaux (développeurs informatiques, designers, product managers…) qui assurent et développent l’activité de vente en ligne, ainsi que des commerciaux (conseillers commerciaux, responsables d’agence, acheteurs…) », poursuit-elle.

« Julie nous rejoint chez Aramisauto avec une solide expérience sur des postes très variés. Dans ce contexte de croissance de notre activité dans le reconditionnement de véhicules d’occasion et d’expansion de nos capacités industrielles, les recrutements, la formation et l’accompagnement de nos collaborateurs sont un enjeu crucial et Julie a déjà démontré ses compétences et son talent pour relever ce défi », commente Romain Boscher, directeur général d’Aramisauto.

Par ailleurs, Aramisauto poursuit le renouvellement, et la féminisation, de son top management (Marie Laloy, Fabien Geerolf, Anne-Claire Baschet).