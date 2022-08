Julien Brunet vient d’être nommé directeur général de Maserati West Europe. Il devra accompagner le déploiement de la gamme et la transition vers l’électrique en France, à Monaco, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.

Julien Brunet est le nouveau directeur général de Maserati West Europe. Il prend donc la tête de la marque pour les marchés français, monégasque, belge, luxembourgeois et néerlandais. Il reporte à Luca Delfino, directeur de la région EMEA. Âgé de 39 ans, il a débuté sa carrière chez FCA France, avant de passer chez Nissan Europe. Au sein du constructeur japonais, il a occupé plusieurs postes dans le marketing et les ventes, avant d’entrer chez Maserati en 2017. Au cours des trois dernières années, il a dirigé le développement réseau de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Dans cette fonction, il gérait 144 points de vente répartis sur 42 pays. Le dirigeant arrive aujourd’hui à la tête de la division West Europe à un moment clé du retour de la marque italienne.

Electrifier le Trident

Le périmètre de Julien Brunet compte actuellement 23 points de vente et de services implantés dans 5 pays. Il devra mener le retour de Maserati à un niveau plus en rapport avec son riche passé. Cette relance passera par un élargissement de la gamme et une transition vers l’électrique. Le nouveau directeur général pourra compter sur les récentes MC20, MC20 Cielo et Grecale. Les prochains lancements concerneront le nouveau coupé GranTurismo, le Grecale Folgore (électrique) et la nouvelle GranCabrio. « D’ici 2025, tous nos modèles seront proposés en version Folgore. C’est un tournant sans précédent pour la marque, un nouveau chapitre de son histoire et une opportunité de renouvellement incroyable sur les marchés d’Europe de l’Ouest, parmi les plus appétents aux véhicules électriques » souligne Julien Brunet.