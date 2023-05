Julien Brunet, Maserati : « Des perspectives de croissance ambitieuses pour 2023 »

Auto Infos : Quel bilan dressez-vous du précédent exercice ?

Julien Brunet : Maserati est en pleine croissance au niveau global grâce à une transformation de la marque significative accompagnée d’une offensive produits sans précédent : du SUV Grecale, a notre flagship MC20 et sa version spider MC20 Cielo qui a déjà plus de 12 mois de d’attente. Nous sommes de retour en revenant simplement à nos origines que sont le luxe et la sportivité, des produits reconnus par la presse et qui ont reçu un très bon accueil de la part du public au niveau international. Nous avons des perspectives ambitieuses pour 2023.

Auto Infos : Justement, comment se porte la marque en France depuis janvier ?

Julien Brunet : Nous venons à peine d’introduire sur le marché un produit iconique : la nouvelle GranTurismo. Ce véhicule combine performances sportives et confort sur les longues distances dans un univers extrêmement raffiné. C’est une histoire qui existe depuis 75 ans chez Maserati, qui a influencé nombre d’autres produits. À partir du second semestre nous lancerons GranTurismo Folgore dans sa version BEV, puis en toute fin d’année Grecale Folgore. Quant à GranCabrio, son lancement est prévu au printemps 2024.

Auto Infos : Comment se porte la transition électrique de Maserati ?

Julien Brunet : D’ici à 2025 chacune des nouvelles Maserati sera 100 % électrique. Chez Maserati, passer à l’électrique c’est être capable d’offrir aux clients des sensations de conduite à la hauteur de ce qu’ils peuvent attendre d’une marque qui doit allier luxe et sportivité. D’autres marques sont en train de créer le sillon de la demande et de l’usage électriques. L’usage des bornes et leur mise à disposition avancent rapidement. La France et le Benelux sont l’une des zones les plus avancées en Europe, très mature en termes de transition électrique. Nous pensons évidemment que le potentiel existe sur les segments du luxe, et nous comptons bien avoir une primeur à la nouveauté sur nos segments. Nous avons l’ambition d’emmener le Trident vers la future génération de produits au travers de Folgore. Quant à la fidélisation, nous travaillons depuis plusieurs années à la transition thermique vers l’électrique auprès de nos clients. La tendance du marché oriente la clientèle dans cette direction.

Auto Infos : Comment se porte le réseau français ?

Julien Brunet : Notre réseau compte 14 points de vente et services et 12 investisseurs pour couvrir l’intégralité du territoire français. Le réseau a clôturé 2022 dans le vert grâce à une reprise des livraisons VN, doublé d’un travail très sérieux sur le VO et d’une activité après-vente historiquement dynamique. évidemment, nous avons des perspectives de croissance pour 2023 avec l’arrivée de nos modèles électriques et nous pensons que nous avons la capillarité correspondant à nos ambitions. Le marché du luxe se concentre évidemment dans des villes de grande taille (plus de 250 000 habitants), charge à nous d’offrir le bon équilibre entre niveau de service à nos clients et profitabilité à nos partenaires. Il y aura cependant quelques changements dans le courant de l’année, à commencer par Paris où nous avons choisi de concentrer notre distribution sur un seul opérateur afin de pouvoir en exploiter tout le potentiel. Les travaux de la concession qui seront opérés par LS Group commenceront dans quelques semaines à Saint-Cloud. Ce sera notre plus grand site en France avec près de 1 000 m2 dédiés à la marque et qui abritera un superbe atelier de personnalisation Fuoriserie. Nous espérons ouvrir le site dans le courant de l’été.

Auto Infos : Maserati change ses standards. Quand seront-ils visibles dans le réseau ?

Julien Brunet : GLG Motors a repris l’activité sur Monaco auprès du groupe Segond Automobiles, il y a un peu moins d’un an. Nous avons inauguré la concession début mai à l’occasion du Monaco E-Prix en présence du team Maserati MSG Racing. C’est une ville stratégique et emblématique du point de vue de notre positionnement luxe. La concession de Monaco est aujourd’hui le premier site aux nouveaux standards dans la région West Europe et progressivement cette nouvelle identité sera dupliquée dans toutes les concessions du monde. L’objectif est que d’ici à fin 2025, l’intégralité du réseau affiche cette nouvelle identité. Nous demandons dorénavant aux distributeurs des surfaces plus restreintes – le site de Monaco s’étend sur 200 m² ce qui en fait le plus petit cluster chez Maserati –, mais à l’intérieur nous souhaitons faire vivre l’expérience d’une boutique de luxe. Nos produits y sont mis en scène de façon choisie, à l’image d’une galerie d’art. L’environnement y est sombre, ponctué de touches d’éclairage qui mettent en avant des véhicules à la carrosserie vive. En arrière-plan, est installée une table centrale, massive autour de laquelle nos clients peuvent laisser libre cours à leur imagination en choisissant les échantillons de peinture, livrée, revêtements intérieurs de la ligne Fuoriserie, notre programme de personnalisation.

Auto Infos : LS Group a lancé le Maserati Caffè Paris en mars dernier. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le projet et est-ce un concept que vous allez décliner dans d’autres villes ?

Julien Brunet : C’est un concept éphémère exclusif à la France et à Paris. Nous avons été séduits dans l'approche d'Edouard Schumacher de vouloir installer Maserati au cœur de la cité pendant quelques mois. Investir le cœur de la ville permet d'attirer une nouvelle clientèle et d’y présenter notre gamme renouvelée. Cela crée de l’intérêt et de la curiosité. C’est d’ailleurs dans ce lieu que nous allons présenter le 25 mai deux livrées spectaculaires de GranTurismo développées par notre département Fuoriserie : Prisma et Luce qui célèbrent la tradition et l’innovation. Quelques opérateurs nous interrogent sur l’ouverture d’autres concepts éphémères de ce genre. On ne s’interdit pas de répliquer l’opération si les conditions sont réunies pour le faire.