Julien Laran devient directeur général de Labatut Group

Depuis le début du mois de janvier 2022, Julien Laran a rejoint Labatut Group en qualité de directeur général. Diplômé d’un Master Supply Chain & Système d’Information, Julien Laran a débuté sa carrière chez Daher Group, avant de rejoindre l’entreprise ATR. Il part ensuite en Suisse où il occupe plusieurs postes à responsabilité au sein de Bobst.

« Une entreprise moderne qui se réinvente doit intégrer deux éléments forts : l’aspect sociétal et l’aspect écologique. Le groupe Labatut est un pionner dans ces domaines », se réjouit Julien Laran. « Julien a une vision de l’entreprise qui correspond en tout point à la nôtre et nous partageons tous deux les mêmes valeurs et la même envie d’agir en faveur de l’environnement. Ensemble, nous souhaitons poursuivre le développement de nos activités nationales et internationales et renforcer les actions visant à décarboner la supply chain », déclare pour sa part Jennifer Labatut-Darbas, présidente de Labatut Group.

Le GNV a de l'importance dans la flotte de Labatut

Labatut exploite notamment une flotte, composée à 100% de véhicules aux normes EURO5 ou EURO6, qui concentre son activité sur la France, l’Italie, l’Espagne et le Benelux. Le groupe fait aussi valoir une activité de location de véhicules industriels, du 3,5 t au 44 t, et une grande partie de sa flotte fonctionne au GNV, dans le respect des chartes de livraisons propres, une dimension de plus en plus importante aux yeux des clients chargeurs.