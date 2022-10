Julien Laronze, nouveau directeur commercial et marketing aftermarket de NGK France

Diplômé de l'ESSEC-BBA et de l'Université de Plymouth (UK), Julien Laronze, 48 ans, prend la direction commerciale et marketing aftermarket de NGK Spark Plugs France.

En devenant directeur commercial et marketing de NGK Spark Plugs France, Julien Laronze met à profit 25 ans d'expérience reconnue dans la gestion commerciale, dans le management des équipes, dans le business development, aussi bien pour des marchés domestiques et internationaux dans diverses industries, que pour des PME globalisées et cotées en bourse.

Il apporte également à l’équipementier japonais un regard neuf, une solide expérience dans la distribution commerciale de technologies et une bonne connaissance de la culture d’entreprise japonaise. Julien devra avant tout renforcer les liens et développer la relation avec les clients de la marque mais également appuyer l’équipe commerciale qui s’est récemment renforcée.