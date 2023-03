Julien Mathieu (Team Colin) : « Lille est le signe fort de notre partenariat exclusif avec Lexus et Toyota France »

Auto Infos : Quelle est l’origine de ce projet et comment l’avez-vous concrétisé ?

Julien Mathieu : Il s’agit d’une création d’entreprise. Lexus est distribué sur Lille depuis 2007 successivement par divers investisseurs. Notre président, Thomas Colin, en a repris la distribution en avril 2021. Fort de son expertise sur ses quatre concessions de la marque Lexus en région parisienne, le groupe Colin s’installe désormais sur la région lilloise. Plus d’un an de travaux a été nécessaire car nous sommes partis d’un bâtiment existant qu’il a fallu remettre aux normes Lexus. Le bâtiment n’était pas une concession mais une surface commerciale. Nous avons donc tout changé, du carrelage au mobilier pour créer un espace chaleureux afin de recevoir et satisfaire nos clients. Nicolas Bago, directeur technique du groupe, a supervisé le projet, sous l’aval de notre président Thomas Colin. Nous avons fait le choix de demeurer sur le boulevard de l’automobile pour conserver la proximité et les habitudes de nos clients. Le showroom de 1 000 m² peut accueillir jusqu’à 25 modèles, aussi bien des véhicules neufs que des véhicules d’occasion éligibles au label certifié Lexus Préférences. Une équipe de douze collaborateurs y travaille, cinq à la vente et sept à l’après-vente. La majorité était déjà employée dans l’ancienne concession.

Auto Infos : Pourquoi une si grande concession ?

Julien Mathieu : Lille est la quatrième agglomération française derrière Paris, Lyon et Marseille. Cette ville a un grand rayonnement dans les Hauts-de-France, ce qui représente un très gros potentiel de ventes VN et VO. Le Nord est un bassin économique très important, d’où l’implantation des usines Toyota, par exemple. On rejoint progressivement l’histoire de cette région. Aussi, nous souhaitions un bel écrin pour accueillir les clients comme il se doit, continuer de faire vivre « l’Omotenashi », l’art de recevoir un client comme un convive. Nous possédons chez Lexus Lille les dernières technologies pour recevoir et entretenir tous types de véhicules hybrides et électriques. Autant faire les choses en grand dès le départ, d’autant que Lexus nous a annoncé un plan produit des plus complets et à la hauteur de nos ambitions.

Auto Infos : Quel est le potentiel commercial de ce site ?

Julien Mathieu : Pour cette année, le volume de commandes à réaliser s’élève à 280 véhicules neufs en commande et 140 véhicules d’occasion certifiés Lexus Préférence avec l’arrivée des nouveaux modèles RX et futur RZ, le premier véhicule Lexus 100 % électrique. L’objectif de la marque est de réaliser 10 000 ventes en France en 2025. Cela nous mènera dans la zone des 400 véhicules neufs. C’est un potentiel important comparé à nos affaires parisiennes.

Auto Infos : Est-ce un choix de vous éloigner de l’Île-de-France ? Comment gérez-vous cette distance géographique avec les équipes ?

Julien Mathieu : Tout d’abord, nous ne quittons pas la région puisque nous avons ouvert l’an passé un site supplémentaire à Melun (77), c’est l’opportunité de développer le volume de la marque avec les mêmes méthodes de travail qu’en région parisienne. Chez Team Colin, n’est pas loin des yeux loin du cœur. Cette concession est une opportunité pour le groupe Colin de poursuivre l’aventure Lexus et de se développer. Les responsables après-vente, pôle société, financement, magasins et pièces détachées, ainsi que Nicolas Bago et moi-même allons régulièrement à Lille pour créer du lien entre les équipes et nous organisons une réunion par visio de façon hebdomadaire. Cela nous permet d’échanger et de comprendre les attentes de cette nouvelle clientèle. Chaque région possède un historique culturel et local auxquels nous avons à cœur de nous adapter. C’est une richesse d’avoir une concession en province, d’autant que la clientèle du Nord est très attachante.

Auto Infos : Quel symbole met en lumière ce nouvel édifice par rapport aux constructeurs ?

Julien Mathieu : Il est le signe fort de notre partenariat exclusif avec Lexus et Toyota France, deux marques auxquelles nous faisons confiance car la charte qualité du groupe Colin rejoint la vision de notre constructeur sur les valeurs de respect, qualité, fiabilité, et satisfaction client. Pour la petite histoire : Lexus a été le premier constructeur premium à proposer un SUV full Hybrid avec le RX400H en 2005. Nous avons choisi l’hybridation quand personne n’y pensait et aujourd’hui tout le monde veut son véhicule hybrid. Toyota et Lexus sont des marques visionnaires qui proposent des produits d’une fiabilité reconnue et récompensée par de nombreux prix. C’est pour ces raisons que le groupe Colin inaugure à Villeneuve-d’Ascq ce nouveau centre Lexus qui donne à notre marque l’impulsion et la visibilité nécessaire pour atteindre nos ambitions et répondre favorablement à la demande de nos clients au quotidien. Nous assurons ainsi notre présence sur le marché premium local dans les meilleures conditions.