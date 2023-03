Justin Delorme devient distributeur McLaren à Lyon

McLaren élargit sa présence en France avec l’ouverture d’un deuxième point de vente à Lyon. Le premier a ouvert ses portes en 2011 à Saint-Cloud, en proche banlieue parisienne, et appartient à Edouard Schumacher (EF Schumacher/LS Group). La firme anglaise est également présente dans le sud de la France mais sur le territoire monégasque, avec BPM Group. Géographiquement, le site le plus proche reste le point de vente suisse de Genève. La concession lyonnaise est le 39e point de vente McLaren dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). Au niveau mondial, la marque compte aujourd’hui un peu plus de 100 établissements. La nouvelle concession lyonnaise est Symbol Cars by Delorme. Un nom bien connu dans le monde de la distribution automobile, puisque la famille Delorme représentait les marques du groupe Volkswagen dans la région Rhône-Alpes jusqu’en 2016, avant l’acquisition du groupe par BYmyCAR. Justin Delorme poursuit cette histoire familiale avec son établissement implanté à Saint-Fons.

Distributeur Maserati

Le jeune dirigeant représente déjà la marque Maserati sur son site et commercialise des véhicules de sport et de luxe d’occasion. McLaren complète ainsi ces deux activités. Si l’atelier aux normes de la marque anglaise est déjà opérationnel, l’espace de vente est temporaire. « Nous sommes convaincus que nos installations et notre expérience offriront à nos clients les niveaux de service et de soins pour lesquels nous sommes réputés, et nous sommes impatients d’ouvrir notre salle d’exposition nouvellement construite à la fin de l’année », souligne Justin Delorme, directeur général de Symbol Cars by Delorme. Chez McLaren, cette ouverture s’inscrit dans un développement plus global de la marque. « Le nouveau site de Lyon améliorera encore notre expérience client en France et nous sommes fiers de nous lancer dans cette aventure avec la famille Delorme. Ce partenariat avec Symbol Cars by Delorme à Lyon, combiné à leur connaissance locale experte et à leur passion pour offrir une expérience de luxe à nos clients, nous aidera à apporter l’expérience unique de McLaren aux clients les plus exigeants en France ». Ce nouveau site est implanté à proximité du centre-ville de Lyon et accueillera tous les services de la marque, à l’image de la personnalisation des modèles, effectuée grâce à la division MSO.