JVC se lance dans la purification d'air à photocatalyse

Depuis la crise sanitaire force est de constater que les réflexes d’hygiène et les gestes quotidien de vigilence concernant la propreté sont devenus légion. Face à cette peur de l’infiniment petit, sur le marché français, la vente de purificateurs d’air pourrait être multiplié par 5 entre 2020 et 2030.

Un marché que l’équipementier japonais compte bien conquérir avec ses modèles KS-AP120 et KS-AP320. Destinés à purifier l’air de l’habitacle, les purificateurs proposés par JVC exploite la photocatalyse, un dispositif fonctionnant par réaction chimique pour purifier l’air en le débarrassant des odeurs, des particules polluantes et de nombreux microbes fréquemment contractés dans l'air que nous respirons.

Ces purificateurs permettent de recueillir des particules de 2,5 microns et moins, qui persistent dans l'air plus longtemps que les particules plus grosses, et peuvent pénétrer directement dans les poumons sans avoir été stoppées dans les voies nasales. Dans son fonctionnement, le ventilateur de l’appareil aspire l'air souillé, le passe à travers le filtre et le catalyseur puis l’expulse sous forme d'ions négatifs dans l’habitacle ou n’importe quelle pièce dans laquelle il est placé.

Enfin, pour une performance durable, le filtre affiche une efficacité d’environ six mois et est facilement remplaçable lorsque les particules qui s’y sont accumulées l’on saturé.