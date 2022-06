Kangoo et Master : Renault renouvelle ses utilitaires électriques

Grâce à sa nouvelle batterie lithium-ion d’une capacité de 45 kWh, composée de huit modules indépendants et facilement réparables, Kangoo Van E-Tech Electric offre une autonomie allant jusqu’à 300 km en cycle WLTP. Cette autonomie permet aux utilisateurs d’envisager la plupart de leurs déplacements professionnels quotidiens avec plus de sérénité.

Présent sur les versions avec un chargeur 22 kW, la batterie dispose d’un système de refroidissement liquide et d’une résistance électrique permettant une utilisation dans la bonne zone de température afin de maintenir son autonomie et réduire le temps de charge. Les batteries sont garanties 8 ans ou 160 000 km. Dans cet intervalle, elles sont remplacées gratuitement si leur capacité se dégrade à un niveau inférieur à 70 % de leur valeur nominale (SoH).

Il convient de souligner que la batterie, placée sous le plancher du véhicule, n’impacte pas le volume utile de la zone de chargement qui offre jusqu’à 3,9 m3 de volume en version L1 (4,9 m3 en version L2), 600 kg de charge utile (800 kg en version L2) et 1 500 kg de capacité de remorquage. Il en va de même pour le système Sésame ouvre-toi qui offre une ouverture latérale avec 1,45 m, l’innovante galerie intérieure repliable Easy Inside Rack, les trois sièges avant avec dossier central rabattable formant un bureau mobile et les près de 60 litres de rangements en cabine, dont le tiroir Renault Easy Life.

Le nouveau Kangoo Van E-Tech Electric est équipé d’un moteur de 90 kW et de 245 Nm de couple. Le conducteur peut choisir entre trois modes de freinage récupératif (Sailing, Drive et Brake). Sur le nouveau Kangoo Van E-Tech Electric, le freinage hydraulique classique est complété par un ARBS (Adaptative Regenerative Brake System), qui maximise l'énergie récupérée. Les différentes combinaisons modes de traction/modes de freinage offrent ainsi au conducteur le choix entre six modes de conduite différents pour optimiser confort et autonomie en fonction de son usage et des conditions de circulation. Pour garantir la meilleure autonomie en toute saison, le Kangoo Van E-Tech Electric dispose d'une climatisation régulée avec une pompe à chaleur. Celle-ci permet de produire du chauffage en hiver et de la fraîcheur en été en fonctionnant sur le principe d’une climatisation réversible.