Kärcher met l’accent sur ses installations de lavage à Equip Auto

À l’occasion du salon Equip Auto, qui se déroulera à Paris du 18 au 22 octobre prochains, Kärcher présentera une série de nouveautés dont ses deux derniers portiques de lavage, à commencer par le modèle CWB 3 Klean!Star iQ. Sa particularité est d’être adapté à la complexité grandissante du design des carrosseries et des jantes. Il est doté d’une brosse verticale divisée en cinq à sept segments individuels pour épouser parfaitement toutes les formes du véhicule. Un dispositif de rotation de la brosse à 90° permet de suivre les contours sur les côtés comme sur l’arrière du véhicule. Trois brosses rotatives sont montées sur un disque à double sens de rotation. L’adaptation automatique de la hauteur du lave-roues permet de nettoyer en intégralité les grandes ou petites jantes quelle que soit la largeur des véhicules. Le portique est équipé d’un système de séchage pivotant à 85 degrés. Ainsi le flux d’air pénètre efficacement dans les zones difficiles d'accès comme, par exemple, sous les becquets.

Un portique pour les ateliers

Kärcher profitera également de cette occasion pour lancer son nouveau portique configurable, le CW1 Klean!Fit, destiné aux concessionnaires, loueurs de véhicules, garages et stations-service. Grâce à l’option de lavage Quick Wash, qui permet un lavage avec seulement deux passages en près de trois minutes, un grand nombre de véhicules peuvent passer sous le portique, ce qui optimise la rentabilité de l’aire de lavage pour les exploitants. Doté d’un format compact et équipé d’une chaîne d’énergie étroite, il est idéal pour une installation dans un espace restreint ou un petit hall de lavage.

Un recyclage d'eau proche des 100 %

Le fabricant allemand mettra également en avant ses solutions de recyclage d’eau, et plus particulièrement son système de recyclage biologique WRB Bio. Il s’articule autour d’une phase de décantation (rétention des particules) suivie par la dégradation des substances par le traitement biologique et d’une étape finale de clarification de l’eau par filtration UV. Cette eau recyclée peut ensuite être réutilisée pour une économie d’eau proche des 100 %.

À découvrir également sur le stand de Kärcher, une nouvelle gamme de détergents sous la désignation Klear!Line présentée comme plus économique, plus concentrée et donc plus efficace. Elle couvre l’ensemble du cycle de lavage, du prélavage à l’aide au séchage. L’utilisation de ces détergents est compatible avec toutes les stations de traitement de l’eau.