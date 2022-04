Kärcher présente son armoire compacte de lavage SB OB

Grâce à ses nombreuses possibilités de configuration, la nouvelle armoire de lavage du spécialiste allemand Kärcher est personnalisable pour s’adapter aux nombreux contextes d’utilisation possibles.

En fonction des besoins, il est par exemple possible d'ajouter aux quatre programmes de lavage standard – à savoir lavage haute pression, lavage brosse + mousse, rinçage et cire de protection – des programmes optionnels comme le spécial jantes, le lavage intensif ou encore le spécial insectes. Ainsi, la SB OB couvre tous les besoins en matière de nettoyage et d'entretien pour un lavage complet du véhicule.

L’armoire peut être équipée d’un, deux ou trois outils de lavage. En version 3 outils, un code couleur est utilisé pour guider l’utilisateur vers l’outil correspondant au programme sélectionné. L'utilisation par les clients est alors très simple et intuitive. Par ailleurs, le système peut être équipé de potences à ressort ou de potences de plafond pivotant à 360° autour du véhicule pour accompagner en toute sécurité les flexibles pendant tout le processus de lavage. Ainsi, le contact avec le sol est réduit ce qui augmente la durée de vie de ces flexibles.

En ce qui concerne l'équipement technique de l’armoire, différentes possibilités sont offertes : adoucisseur d'eau ou adoucisseur d'eau + osmoseur, avec ou sans protection antigel. De même, deux pompes différentes sont disponibles : 100 bar - 500 litres / heure ou 120 bar - 900 litres / heure. Notons qu’il n’y a pas d’émission de gaz d’échappement puisque l’armoire est entièrement électrique avec au choix un chauffe-eau dont la puissance peut être de 6kW, 12kW ou 24 kW pour fournir de l’eau jusqu’à 60°C.

Tout l’équipement tient dans une même armoire très compacte, qu’il s’agisse de l'adoucisseur d'eau, l’osmoseur, les nombreux bidons de détergents et le kit optionnel de déconnexion. Des serrures de sécurité permettent au seul personnel autorisé d'accéder à l'armoire électrique de commande et à la caisse du monnayeur électronique, si équipé de cette façon.