Avec Karhoo (Mobilize), le groupe Accor enrichit en solutions de mobilité son programme de fidélité ALL

Le programme de fidélité du groupe Accor s'enrichit d'une brique concernant la mobilité. Les membres du dispositif ALL ont désormais la possibilité de réserver un taxi ou un VTC sur l'application ALL ou sur le site All.com1. « En réglant avec une carte de crédit, les membres bénéficient automatiquement de points supplémentaires ; ils peuvent aussi décider de régler directement leur course avec leurs points » précise l'entreprise dans un communiqué.

Une offre, un service supplémentaire valable dans 490 villes européennes ainsi qu'à Dubaï et New York. « Le service permet, en temps réel, de comparer les offres de taxis et VTC disponibles et de faire son choix selon le prix, le délai de prise en charge, la catégorie de véhicule (électrique, thermique…) et les options disponibles », précise encore Accor, qui s'appuie sur Karhoo, une filiale de Mobilize, pour l'opérer.

1,8 million de véhicules mobilisables

« Notre plateforme de distribution de la mobilité urbaine dispose d’une technologie puissante permettant de relier les utilisateurs [du programme de fidélité Accor ALL] à 1,8 million de véhicules de 2 500 flottes de taxis et VTCs à travers le monde. Ajouter la mobilité aux services qu’ils proposent permet à nos partenaires commerciaux, tels que Accor, d’améliorer l’expérience et la satisfaction de leurs clients », commente encore Fedra Ribeiro, CEO de Karhoo.