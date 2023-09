Karima Delli souhaite un permis spécial SUV

Lundi 18 septembre, la parlementaire Europe Ecologie Les Verts a présenté un rapport dans lequel elle émet plusieurs recommandations relatives au permis de conduire dont des limitations de vitesse plus strictes et un permis B+ pour les propriétaires de SUV.

Si la volonté d’améliorer la sécurité routière sur les routes de l’Union européenne – où 20 000 personnes ont trouvé la mort en 2022, dont 3 000 rien qu’en France – est louable, la méthode paraît un peu radicale. Mais, en présentant des mesures chocs, l’eurodéputée écologiste Karima Delli, également présidente de la Commission transports au Parlement européen, se doutait bien que celles-ci susciteraient les réactions.

Dans un rapport visant à répondre aux annonces faites par la Commission européenne, en mars dernier, concernant la sécurité routière, Karima Delli multiplie en effet les propositions clivantes qui ne manquent pas de susciter le débat au sein même des écologistes. Outre la généralisation d’un permis à points dans l’ensemble des Etats membres de l’UE, la Belgique ou le Portugal n’ayant pas opté pour ce système, l’eurodéputée avance aussi des limitations de vitesse rétrogradées en fonction du type de permis détenu et du véhicule conduit. Ainsi, les permis A1 ne pourront pas dépasser les 90 km/h, 100 km/h pour les A2, 110 km/h pour les permis A et B et enfin 130 km/h pour les permis B+.

Les SUV soumis à un sésame particulier

Toutefois, la nouvelle règle formulée qui risque d’en faire bondir plus d’un, c’est l’instauration d’un permis spécial pour les SUV. Jugés plus dangereux, ces véhicules s’avèrent en effet « plus lourds, plus volumineux [et] davantage sujets aux accidents », selon les termes du rapport fourni par Karima Delli. Il faut dire qu’en cas de collision avec un modèle du segment SUV, les piétons ont deux fois plus de risques de trouver la mort d’après une étude américaine menée par l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).

Compte tenu de ce constat, l’eurodéputée française Europe Écologie-Les Verts envisage un nouveau permis de conduire pour compléter le permis B actuel, qui ne lui semble pas complétement adapté à des voitures pesant parfois plus de deux tonnes. La députée souhaite donc la mise en place d’un permis B+ concernant les SUV de plus de 1,8 tonne et qui s’obtiendrait à partir de l’âge de 21 ans, après une période probatoire de deux ans avec un permis B normal. Une décision qui, si elle était appliquée, empêcherait de prendre le volant de la grande majorité des voitures électriques vendues à ce jour...

Action ou âgisme ?

Sur sa lancée, Karima Delli aimerait également le maintien de l'âge du passage du permis de conduire à 18 ans, alors même qu'il vient d’être abaissé à 17 ans en France. Son rapport entend aussi permettre aux Etats d’influer sur des limitations de circulation la nuit pour les jeunes, toujours dans le but de faire baisser les chiffres de la mortalité routière.

Une volonté qui motive aussi la prescription de tests médicaux pour les plus de 60 ans. Pour cause : « Les conducteurs [...] qui souffriraient d'une maladie chronique ou auraient plus de 60 ans, pourraient être tenus de subir des examens médicaux complémentaires ou un test physique d'aptitude à la conduite », détaille le texte de l’eurodéputée. Cependant, rien n’est encore acté puisque ces propositions doivent maintenant être discutées au Parlement européen, avant une phase de négociations avec les Etats membres de l’UE.

Les écologistes allemands se désolidarisent

En tout cas, les discussions risquent d’être houleuses tant les plans de Karima Delli divisent, au sein même de sa propre mouvance politique. Les eurodéputés écologistes allemands se sont en effet prononcés contre leur collègue française. Les Verts germains ont ainsi vu rouge, arguant que « des propositions telles que l’interdiction de conduire la nuit pour les jeunes conducteurs ou un permis de conduire supplémentaire pour les SUV ne tiennent absolument pas compte de la vie réelle des gens et sont absurdes » comme l’a affirmé Omid Nouripour, président du parti écologiste allemand, au quotidien Augsburger Allgemeine.

Une réaction peu étonnante de la part de nos voisins outre-Rhin, pour qui l’industrie automobile pèse lourd dans la balance économique nationale. De plus, alors que le secteur du transport routier de marchandises dans l’UE peine à recruter des chauffeurs et que les lobbyistes ont requis auprès des législateurs un recul des limites d’âge pour la profession, les directives de Karima Delli ont de quoi réveiller l’ire de certains. Néanmoins, comme le dit l’adage, qui ne tente rien...