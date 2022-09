KeepTrace ouvre son capital à la recherche de ses futurs investisseurs

KeepTrace est à la recherche de ses futurs investisseurs. La société française, fondée en 2016 par Franck Benitza, a décidé d'ouvrir son capital et lance une levée de fonds sur une courte période, en 28 jours. L'entreprise a déjà développé une clientèle importante et souhaite accélérer sa croissance pour atteindre plus de 4 M€ de CA en 2024.

Pour atteindre ses objectifs, dans un premier temps, KeepTrace vise une augmentation de son CA en France. Par la suite, la société souhaite se positionner sur d’autres pays : Belgique, Luxembourg, Pologne, Espagne, Italie et Suisse. Ces marchés, France incluse, représentent un potentiel de chiffre d’affaires d’environ 250 millions d’euros.

Avec "360 Solutions", Keep Trace couvre les problématiques de gestion courante, optimisation de trajets, lutte contre le vol, aide à la récupération des véhicules volés, analyse et accompagnement aux pratiques d’éco-conduite. Une nouvelle solution de géolocalisation Indoor, en cours de développement, doit lui permettre d'adresser un plus gros marché en collaboration avec "un partenaire stratégique mondialement connu". Pour développer son activité, le français va aussi intégrer deux business developers, l’un connaissant les collectivités locales et les sociétés liées, l’autre ayant une expérience des grands comptes.

KeepTrace équipe actuellement plus de 300 véhicules par mois et, depuis sa création, compte au total plus de 10 000 véhicules.