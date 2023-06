KeepTrace s'appuie sur Alcatel-Lucent pour assurer la géolocalisation des véhicules connectés

Le suivi en temps réel des véhicules de leur flotte semble de plus en plus demandé - et apprécié - par les entreprises. Afin de mieux répondre à ce besoin, pour des raisons d'optimisation de tournées ou plus simplement afin de mieux gérer le parc en visualisant quels sont les véhicules roulants en cours de journée, KeepTrace s'est tourné vers Alcatel-Lucent Enterprise.

Les deux entreprises lancent ainsi une solution conjointe de géolocalisation permettant aux entreprises « de localiser, surveiller et gérer leurs actifs en temps réel, en intérieur comme en extérieur » depuis une plateforme unique.

Commercialisé par KeepTrace, cette nouvelle solution permet également d'alerter les gestionnaires en cas d'évènement exceptionnel ou de franchissement d'un périmètre prédéfini, d'éditer des rapports détaillés et personnalisables quant à l'utilisation des véhicules trackés.

« Ce partenariat technologique permet de se différencier en fournissant une solution tout-en-un avec un positionnement prix unique garantissant un ROI client immédiat et durable. En combinant leurs forces respectives, Alcatel-Lucent Enterprise et KeepTrace sont convaincus de pouvoir offrir une solution d'Asset Tracking inégalée sur le marché », se félicite Franck Benitza, P-DG de KeepTrace.