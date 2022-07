Kennol distribue l’huile à la carte avec son Bartender Vrac

Le fabricant d’huile français Kennol innove en dévoilant le Bartender Vrac, un système de stockage et de distribution d’huile où il est possible de ne prendre que la quantité du type d’huile souhaitée.

Conçu pour réduire la facture et éviter le gaspillage, le Bartender Vrac est avant tout un dispositif de stockage qui exploite un conditionnement original constitué d’une boîte rigide en carton contenant une poche plastique étanche et durable dans laquelle se trouve l’huile. Grâce à ce format particulier, le Bartender Vrac peut contenir jusqu’à 12 boîtes Ecobox d’une capacité de 20 litres. L’armoire peut ainsi stocker jusqu’à 12 types d’huile moteur différentes répondant aux différentes préconisations constructeurs et couvrant quasiment tous les besoins.

Chaque Ecobox comprend un robinet anti-goutte pour maîtriser parfaitement la quantité d’huile distribuée et assurer la propreté de l’ensemble. Enfin, de part et d’autre de l’armoire sont stockés des bidons vides et réutilisable de 2 à 5 litres gradués tous les 500 mililitres. Le client achète ainsi une seule fois son bidon qu’il réutilisera autant de fois que nécessaire ne payant alors que l’huile fournie en vrac.

Notons que l’Ecobox a été conçue pour permettre une utilisation complète (> 99 %) du produit à l'intérieur. Après utilisation, la boîte et la poche sont démontées et stockées à plat pour que les déchets prennent moins de place et que l'élimination soit simplifiée.

Dans le cadre d’une première implantation et d’une première commande de 50 Ecobox de 20 litres, Kennol offre le meuble en ordre de marche.