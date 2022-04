Kertrucks rachète son agent guingampais

Déjà présent dans les Côtes-d’Armor, en Bretagne, notamment au travers des concessions Renault Trucks de Loudéac et de Saint-Brieuc, le groupe Kertrucks annonce la reprise de son agent Guingamp Poids Lourds. L’établissement, Point Service Renault Trucks, emploie 13 salariés et propose une activité de maintenance et réparation de véhicules industriels, s’appuyant sur un garage de huit travées, dont un banc de freinage ainsi qu’un espace dédié aux travaux de carrosserie.

Le groupe Kertrucks - dont le siège est basé à Chartres-de-Bretagne (35) - emploie, à ce jour, plus de 800 salariés pour un chiffre d’affaires consolidé de l’ordre de 330 millions d’euros. Il est présent sur la Bretagne, les Pays de la Loire et la Nouvelle-Aquitaine.