Kia a un appétit d'ogre

Considérant que la stratégie mondiale du Plan S a été bien implémentée dans ses affaires depuis sa présentation il y a trois ans, Kia a profité de son Investor Day du 5 avril 2023 pour préciser à nouveau ses ambitions. Des objectifs chiffrés, notamment pour les ventes, avec le calendrier suivant : 3,2 millions de ventes en 2023, en progression de 10,3 % par rapport à 2022, puis un temps intermédiaire de plus de 4 millions de ventes en 2026 (+ 25 % par rapport à 2023), pour arriver à un volume de 4,3 millions de véhicules neufs dans le monde en 2030.

>> À LIRE AUSSI : Le groupe Verbaere envisage de constituer une plaque Kia

Kia table sur 37 % de ses ventes mondiales avec des véhicules électriques en 2030

Ho Sung Song, président-directeur général de Kia, a aussi jalonné la feuille de route de l’électrification de la marque. En 2030, les véhicules électrifiés représenteront 55 % des ventes mondiales de Kia (2,38 millions d’unités).

Pour les véhicules 100 % électriques (BEV), la ligne est aussi tracée : 258 000 ventes en 2023 (soit 8 % du volume mondial), puis 1 million de voitures en 2026 (soit 25 % des ventes globales), puis 1,6 million d’unités en 2030 (37 % du total). « Nous produirons nos véhicules électriques localement, en Europe, aux États-Unis, en Chine et en Inde », souligne Ho Sung Song. Et d’ajouter : « L’usine de Gwangmyeong, totalement dédiée à la production de BEV, sera opérationnelle en 2024 et nous ferons valoir une gamme de 15 modèles 100 % électriques dès 2027 ». On peut relever qu’un nouveau produit est donc prévu dans les bureaux d’études de Kia car lors de l’Investor Day de 2022, la marque parlait d’une gamme de 14 modèles BEV.

Kia va connecter tous ses nouveaux modèles à partir de 2025

La connectivité et l’autonomisation de la conduite restent aussi naturellement au cœur de la stratégie de Kia. Tous les modèles Kia lancés à partir de 2025 seront connectés et pourront bénéficier de mises à jour OTA (pour « Over-the-air », soit à distance, sur le modèle de ce que propose Tesla). Pour la conduite autonome, l’EV9 met en avant un système de niveau 3, avec le Highway Drive Pilot, et la seconde génération de ce module est attendue dès 2026. « Ce sera "hands off" et "eyes off" », précise un porte-parole de la marque. Un tempo qui semble bien synchronisé avec les évolutions que nous sommes susceptibles d’attendre chez les différents législateurs des grands marchés mondiaux.

La voiture autonome se rapproche aussi chez Kia

Kia va aussi proposer de nouveaux services de mobilités, y compris de manière avancée via Hyundai Motor Group’s Advanced Air Mobility (AAM) et les activités robotiques du groupe pris dans son entièreté. Une gamme de PBV (pour « Purpose-built vehicle ») va voir le jour avec une usine dédiée à Hwaseong et un premier lancement d’un produit de taille moyenne prévu en 2025. À terme, cette unité sera aussi en charge des robots-taxis.

Le chiffre d’affaires de Kia devrait presque doubler d’ici à 2030

Ho Sung Song a aussi avancé de nouvelles perspectives financières qui confirment la montée en gamme de Kia attachée à créer de la valeur, avec une progression du chiffre d’affaires attendue à 84 % entre 2022 et 2030. La marge opérationnelle devrait ressortir à 10 %. Les véhicules électriques seront de gros contributeurs à ces résultats, pour peser 53 % des profits, à rapporter aux 37 % en volume de ventes. En 2022, les véhicules électriques ont représenté 5 % des profits et cette valeur passera à 32 % en 2026.

Réduire les coûts des batteries et des modules électriques

Pour y parvenir, Kia travaille d’arrache-pied sur la réduction du coût des batteries. Entre 2018 et 2026, la marque coréenne table sur 25 % de réduction de ce coût et voit déjà plus loin : 55 % entre 2018 et 2030. Le coût du moteur électrique et de ses modules associés, notamment relatif à la charge, va dans le même sens : 70 % de réduction attendue entre 2018 et 2030.