Kia Charge s'ouvre aux véhicules hybrides rechargeables

Lancé en février 2021 pour les clients des véhicules 100 % électriques uniquement, l’abonnement Kia Charge est dorénavant accessible aux propriétaires de véhicules Kia hybrides rechargeables. Un argument d'achat séduisant, d’autant que le constructeur compte pas moins de huit modèles électrifiés parmi sa gamme de véhicules, dont cinq hybrides rechargeables (Kia Ceed SW Hybride Rechargeable, Kia XCeed Hybride Rechargeable, Kia Niro Hybride Rechargeable, Kia Sportage Hybride Rechargeable et Kia Sorento Hybride Rechargeable) et trois 100 % électriques (Kia e-Soul, Kia e-Niro et Kia EV6). Les conducteurs bénéficient ainsi d’un accès à un réseau de recharge de plus de 35 000 stations sur le territoire national et 315 000 en Europe. Selon le premier bilan de la marque, en un an d’opération de Kia Charge, plus de 35 000 actes de charge ont été réalisés par les détenteurs de la carte.

Kia Charge se décompose en deux niveaux de prestations que sont Kia Charge Easy (sans frais d’abonnement) ou Kia Charge Plus (abonnement mensuel de 5 euros). Dans les deux cas, l’activation de la carte est gratuite. En outre, Kia propose également une offre tarifaire en partenariat avec Ionity : pour 13 euros par mois, l’abonnement Ionity Power permet aux clients de bénéficier d’un temps de charge à 29 centimes la minute au lieu de 79 centimes. Les abonnements Kia Charge Plus et Ionity Power sont offerts pendant un an pour toute commande d’un crossover EV6 100 % électrique jusqu’au 31 mars 2022.