Kia France enregistre une légère hausse de ses volumes en cette fin d'année

Les ventes de Kia en France ont atteint 4 110 unités en novembre 2022, soit une hausse de 1,3 % en glissement annuel. Sur les onze premiers mois de l’année, Kia France se maintient dans le top 10 des marques automobiles les plus vendues dans l’Hexagone.

Parmi les 252 825 véhicules neufs vendus dans le monde en novembre 2022 (contre 219 845 il y a un an), Kia a immatriculé 4 110 unités à travers l’Hexagone. Cette performance commerciale représente ainsi une légère croissance à hauteur de 1,3 % par rapport à la même période l’an dernier.

Comme dans le reste du monde (39 335 exemplaires), le nouveau Kia Sportage maintient, une fois encore, son statut de best-seller en France avec 1 631 immatriculations. En cumul, il a même atteint son record de ventes sur le territoire national avec 12 050 immatriculations. Selon les chiffres officiels, le SUV est suivi par la famille Ceed (5 portes, Ceed SW, ProCeed et XCeed) qui compte 600 immatriculations, et par la citadine Kia Picanto, à la troisième marche du podium. 461 immatriculations ont en effet été enregistrées. Rappelons que le Kia Sportage et les modèles de la famille Ceed sont fabriqués à Zilina, en Slovaquie. Ces deux modèles européens font partie du top 3 des ventes Kia en France, en novembre.

Classement dans le top 10 des marques auto les plus vendues en France

De janvier à novembre 2022, le volume de ventes de Kia en France s’élève désormais à 41 786 unités, soit une augmentation de 3,7 % par rapport à la même période en 2021. Ce résultat permet à la marque coréenne de conserver ses 3 % de part de marché, sur un marché en baisse de 8,7 %, et de se maintenir dans le top 10 des marques automobiles les plus vendues en France.

Sur les onze premiers mois de l’année, les performances commerciales ont été portées par les immatriculations de véhicules électrifiés qui affichent un volume de 22 645 unités, et représentent ainsi 54,2 % des ventes de la marque. Les véhicules 100 % électriques (e-Soul, Niro EV, EV6 et EV6 GT), représentant à eux seuls 17 % des ventes de Kia dans le pays. À l’international, l’EV6 poursuit sa dynamique dans la mesure où les ventes ont plus que triplé par rapport à 2021, avec 73 167 unités écoulées.