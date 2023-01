Kia va soutenir l’Open d’Australie jusqu'en 2028

Kia Corporation continuera de soutenir l’Open d’Australie jusqu’en 2028, prolongeant ainsi sa collaboration débutée en 2002 avec le prestigieux tournoi du Grand Chelem. « L’Open d’Australie 2023 marque un tournant dans la relation de longue date entre Kia et le tournoi, et nous sommes fiers d’annoncer le renouvellement de notre partenariat pour cinq années supplémentaires, jusqu’en 2028 », confirme Artur Martins, responsable de la division expérience de marque et client chez Kia. Rafael Nadal est l’ambassadeur mondial de la marque Kia depuis 2006.

Lors de l’Open d’Australie 2023, une flotte de 130 véhicules Kia assurera le transport des joueurs, arbitres, staff, journalistes et officiels. Le monospace Carnival, le SUV Sorento, le SUV Sportage ou encore le crossover 100 % électrique EV6 seront ainsi visibles à Melbourne durant toute la durée de la compétition, organisée du 16 au 29 janvier prochains. Depuis 2002, Kia assure que sa flotte a cumulé plus de six millions de kilomètres et réalisé des milliers de trajets pour transporter les joueurs.

Vulgariser la technologie électrique par le jeu

Et pour soutenir la commercialisation du crossover 100 % électrique EV6, tout en sensibilisant le public à la propulsion électrique, Kia a organisé un jeu interactif avec celui-ci. Ainsi, tout en regardant Rafael Nadal en action sur grand écran, les visiteurs pourront essayer d'imiter ses gestes sur un tapis connecté. Leurs mouvements généreront de l’énergie qui sera ensuite utilisée pour alimenter les Kia EV6 de la flotte de l’Open d’Australie.

À l'échelle internationale, Kia n'est pas seulement sponsor dans le milieu du tennis. En effet, depuis 2007 et jusqu'en 2022, Kia était partenaire de la FIFA.