Kia cumule les records de vente au premier semestre 2023

Grâce à des ventes dynamiques, portées notamment par le succès commercial des SUV, la marque Kia a battu ses records personnels en France et à travers le monde au terme du premier semestre 2023.

Sur les six premiers mois de l’année, Kia a immatriculé 1 575 920 véhicules neufs à travers le monde, soit une hausse de 11 % par rapport au premier semestre 2022. En dehors de son marché domestique, les ventes ont augmenté de 10,8 %. Son précédent record réalisé lors du premier semestre avait été établi en 2014, avec un total de 1 546 850 unités vendues, dont 1 328 086 écoulées en dehors de la Corée du Sud. En 2023, la dynamique des ventes de la marque est principalement favorisée par le succès commercial de ses SUV, dont le Sportage et le Seltos qui se sont respectivement écoulés à 260 485 et 157 188 exemplaires, suivis du Sorento avec 115 644 unités.

Même constat positif en France

Au premier semestre 2023, Kia a respectivement vendu 415 708 unités aux États-Unis, 318 753 unités en Europe et 136 108 unités en Inde. Pour le marché hexagonal, la marque revendique 23 968 immatriculations. Là aussi, il s'agit du meilleur semestre de son histoire. Cette hausse de 4,5% par rapport au premier semestre 2022 est principalement portée par ses modèles familiaux dont le SUV Sportage et le crossover Niro, qui se sont respectivement écoulés à 6 579 et 3 927 exemplaires, suivis de la citadine Picanto avec 3036 unités. Enfin sur le mois de juin isolé, la gamme Kia a su séduire 5 458 automobilistes. Cette forte progression de 34,7 % par rapport au même mois de l’année précédente permet à la marque de mobilité d’atteindre 2,9 % de part de marché.