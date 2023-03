Kia donne des nouvelles de son SUV EV9

Le camouflage est tombé et les photos (intérieures comme extérieures) du Kia EV9 ont été dévoilées. Premier SUV électrique de la marque à posséder trois rangées de sièges – et donc un profil de paquebot –, ce modèle devrait constituer le futur porte-étendard de Kia.

Le constructeur de Séoul confirme d’ailleurs que celui-ci fera « ses débuts sur la scène internationale d’ici à la fin du mois », contribuant ainsi « à accélérer la transformation de la marque en un fournisseur de solutions de mobilité durables ».

Une silhouette imposante et acérée…

Sur un parking, il sera difficile de rater l’EV9 tant son look est atypique. Comme le précise Kia, sa « présence visuelle est directement inspirée de la philosophie de design de Kia baptisée "Opposites United" [soit « l’alliance des contraires », ndlr] qui exploite la tension créative issue des valeurs divergentes de nature et de modernité ». En d’autres termes, ce SUV branché adopte des lignes tendues et une carrure athlétique, pour ne pas dire massive.

Pratiquement dépourvu de courbes, jusque sur ses passages de roues de forme mi-octogonale, l’EV9 possède des ailes à la structure triangulaire certifiant un aérodynamisme bienvenu pour un véhicule de ce gabarit. Un aspect puissant, moderne et géométrique auquel participent des poignées de porte affleurantes et une ligne de toit plongeant vers l’arrière.

… pour une habitabilité maximisée

Faisant partie de ces SUV qui flirtent avec la limite du segment des monospaces-vans, l’EV9 a été pensé sur la plateforme à plancher plat dédiée aux véhicules électriques de Kia, la E-GMP. Cette architecture, caractérisée par un long empattement, lui assure par conséquent un espace à bord spacieux et vaste permettant l’ajout d'une troisième rangée de sièges. De quoi soutenir sans nul doute la vocation de SUV familial avancé par l’EV9.

Désireux de mettre sur un pied d’égalité le confort et l’expérience embarquée de tous les occupants, conducteur comme passagers, l’EV9 expose une planche de bord flottante panoramique s’étirant du volant jusqu’au centre de l’habitacle. S’y trouvent encastrés deux écrans tactiles de 12,3 pouces dotés d’un affichage numérique haute définition ambitionnant de simplifier les commandes des fonctionnalités en limitant le nombre de boutons physiques.

Toutefois, pas de trace du volant futuriste aperçu sur le Kia Concept EV9 mais un poste de pilotage tout à fait classique, bien qu’extrêmement immersif. Patience, néanmoins, pour connaître l’ensemble des attributs techniques de l’EV9 : Kia donne rendez-vous aux curieux le 28 mars prochain.