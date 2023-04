« Kia est encore en phase de recrutement réseau », souligne Fabrice Martin-Blas

Présent lors de l'inauguration de la nouvelle concession éco-responsable Kia du groupe Verbaere à Douai, Fabrice Martin-Blas, directeur commercial de Kia France, fait le point sur les résultats de la marque. Sans oublier le réseau et de nombreuses initiatives liées à l'électrification comme aux financements locatifs.

Auto Infos : Comment analysez-vous votre premier trimestre, caractérisé par une contraction de vos ventes ?

Fabrice Martin-Blas : Il faut remettre nos performances commerciales en perspective avec une année 2022 dynamique . Par ailleurs, nous restons dans notre plan de marche fixé par Marc Hedrich, à savoir le seuil des 50 000 immatriculations cette année. Nous restons aussi prudents pour deux raisons. D'une part, la vigilance est toujours de mise sur les approvisionnements en véhicules sur la fin de la chaîne logistique, un élément qui a eu un impact sur notre résultat de mars. Il y a parfois un nœud avec le port de Fos-sur-Mer qui reçoit les modèles produits en Corée du Sud. D'autre part, nous constatons que les clients sont plus frileux , déclarant parfois leur achat sous la pression des taux d'intérêt. Sur le marché des flottes, l'attention a été marquée de janvier a été levé et le mois de mars a été très bon. Ce qui s'est vérifié au niveau global avec plus de 5 000 commandes.

Fabrice Martin-Blas, directeur commercial de Kia France.

Auto Infos : Entre le renchérissement général de tous les véhicules et la premiumisation de la marque, un palier n'est-il pas prévisible en volume ?

Fabrice Martin-Blas : Présenté il y a deux ans, le plan stratégique S'est clair sur le fait que la montée en gamme ne va pas nuire aux volumes. Une montée en gamme illustrée par les modèles EV6, il y a deux ans déjà, et EV9 aujourd'hui . Des produits qui nous apportent de nouveaux clients, mais notre gamme reste très large, avec Picanto en point d'entrée. Notre démarche générale est d'améliorer l'expérience de nos clients et l'inauguration de la concession éco-responsable de Douai, au sein du groupe Verbaere, illustre ces nouveaux standards. La marque peut proposer plusieurs choses. C'est le quatrième site en France à épouser cette nouvelle identité .

Auto Infos : À quel rythme va se révéler cette stratégie au sein du réseau français ?

Fabrice Martin-Blas : Avec nos partenaires, nous sommes donnés trois ans pour que le réseau adopte cette nouvelle identité. En plus des sites de Vernon, La Roche-sur-Yon, Lorient, et Douai donc, nous avons déjà près de 70 projets en cours pour 2023 . Le temps de passage est bon et l'état d'esprit du réseau est positif. Dans les espaces d'exposition, l'ambiance est plus calme, apaisée, élégante, à l'image d' un espace lounge totalement repensé .

Kia France en chiffres (2023) • Ventes mars 2023 : 3 851 unités (- 14,4 % vs mars 2022), 2,1 % de part de marché. • Ventes premier trimestre 2023 : 10 707 unités (- 4,7 % vs premier trimestre 2022), 2,5 % de part de marché. • Ventes BEV mars 2023 : 456 unités (- 60,5 %). • Ventes BEV premier trimestre 2023 : 1 453 unités (- 46 %).

« En France, la croissance annuelle moyenne du parc Kia est de 7 % »

Auto Infos : Continuez-vous à développer le réseau ou non ?

Fabrice Martin-Blas : Oui, nous recrutons toujours pour étoffer notre réseau, afin d'accompagner la croissance de nos volumes. Notre parc augmente aussi en France, ce qui ouvre des perspectives à l'après-vente et sur l'occasion. La croissance annuelle moyenne du parc en France ressort à 7 %. Des véhicules qu'il faut entretenir et notre garantie de 7 ans sont précieuses pour les garder au sein du réseau .

Auto Infos : Quelles sont vos préconisations en termes d'infrastructures de charge et de prestations liées à l'électromobilité dans le réseau ?

Fabrice Martin-Blas : L'implantation de bornes de charge est bien sûr importante, en cohérence avec l'électrification de la marque et du marché en général, mais nous restons prosaïques selon la configuration des concessions et leur zone de chalandise . Nous privilégions des bornes de 50 kWh dans la mesure du possible. Par ailleurs, nous avons procédé en avant de notre offre Kia Charge , qui se décline en différentes formules d'abonnements, incluant Ionity. Le taux d'activation est de 80 % chez nos clients de véhicules électriques. Le réseau propose aussi des services spécifiques aux véhicules électriques, comme la vérification de l'état des batteries par exemple, des services parfois gratuits.

« Plus de flexibilité avec la location à la carte Wible Drive et l'abonnement avec ALD »

Auto Infos : Parmi les axes d'amélioration que vous avez déterminé se différencier les performances en financement, où en êtes-vous ?

Fabrice Martin-Blas : Grâce à la captive que nous détenons à 50 % avec CGI Finance, nous montons en puissance, grâce à des animations commerciales plus applicables, et nous dépassons les 50 % de taux d'intervention sur les particuliers . Nous sommes aussi en progression sur la clientèle BtoB , en crédit-bail avec Kia Finance comme en LLD avec Kia Lease, en lien avec ALD Automotive . Au niveau européen, nous travaillons aussi au développement de LOA plus flexibles .

Auto Infos : Confirmez-vous le lancement d'une offre d'abonnement chez Kia cette année ?

Fabrice Martin-Blas : Tout d'abord, nous menons un test pilote de location courte durée dématérialisée avec sept concessions . Il s'agit de l'application Wible Drive, très centrée sur le client selon le principe du « à la carte », et nous allons le pouvoir dans trente concessions.

De surcroît, nous travaillons sur une offre d'abonnement avec notre partenaire ALD Automobile , via Kia Lease donc, et elle sera prochainement obtenue, effectivement.

Top 5 des modèles Kia en France (T1 2023)

Modèles Immatriculations Sportage 3 383 Stonique 1 286 Niro 1 286 Picanto 1 135 Río 1 052

Résultats des modèles BEV de Kia en France (T1 2023)