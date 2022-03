Kia et Fullcar Services renforcent leur partenariat automobile

Comme sa « cousine » Hyundai, la marque automobile Kia est actuellement portée par une dynamique très positive. Le prix de la Voiture européenne de l’année 2022 obtenu pour l’EV6 en est une parfaite illustration. Dès lors, la conquête de nouveaux clients et la stimulation des cycles de renouvellement sont à l’agenda et pour mieux faire essayer ses véhicules, Kia fait appel à Fullcar Services.

« Cela fait maintenant plusieurs années que nous travaillons avec Fullcar Services. Pour respecter nos standards de qualité, les collaborateurs Fullcar Services portent une tenue spécifique. Le prestataire a saisi l’enjeu pour nous et s’occupe de nos clients ou prospects avec beaucoup de professionnalisme », souligne Arnaud Vauzelle, responsable grands comptes chez Kia France.

Fullcar Services gère de nombreuses prestations pour Kia France

Dans le cadre de ce contrat, Fullcar Services gère un large package de prestations : réception et stockage des véhicules, vérification de la présence des documents/éléments prévus (carte grise, carte assurance, manuel d’utilisation, élément de sécurité, etc.), préparation des véhicules (nettoyage intérieur et extérieur, vérification et complément de fluides si nécessaire, vérification pression des pneumatiques, mise en carburant et/ou recharge), réalisation de petites interventions mécaniques ou esthétiques, mise en atelier ou en carrosserie si nécessaire, suivi des disponibilités des véhicules, prise de rendez-vous avec le bénéficiaire, livraison / mise en main et reprise des véhicules, réalisation d’un check digitalisé avec photos au départ et à la restitution des véhicules, administration d’une enquête de satisfaction personnalisée.

« Pour assurer les mises en main de qualité, nos intervenants ont été formés par les équipes de Kia France, afin que les voitures n’aient plus de secrets pour eux ! Nous représentons la marque Kia auprès de leurs cibles stratégiques et devons respecter un cahier des charges exigeant », pointe Jean-Charles Armand, directeur du développement de Fullcar Services.