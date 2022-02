Kia Europe fait un bon démarrage en 2022

Sur les 31 premiers jours du mois, Kia a obtenu un taux de pénétration de l’ordre de 5,7 % en Europe. Le plus élevée de son histoire d’après les affirmations du constructeur lui-même. Celui-ci a immatriculé 47 137 véhicules dans l’UE, l’Association européenne de libre-échange (AELE) et le Royaume-Uni. Un chiffre en hausse de 38,8 % par rapport à janvier 2021. « Kia ne cesse d’enregistrer de nouveaux records de ventes et de part de marché en Europe, grâce à sa gamme de nouveaux véhicules innovants qui séduit de plus en plus de clients, commente Jason Jeong, président de Kia Europe. Notre engagement en faveur des nouvelles formes de mobilité nous a permis de nous forger une solide position de leader dans le domaine de l’électrification. Et ce n'est que le début, sachant que nous nous apprêtons à dévoiler notre nouvelle gamme de modèles électrifiés Niro ».

Kia Europe a pu s’appuyer sur les bons résultats du marché hexagonal dont la part de marché a atteint 3,2 % le mois dernier. Sur cette période, la marque y a vendu 3 333 véhicules neufs, ce qui représente une hausse de 6 % à période égale avec janvier 2021. Cette performance s’explique grâce aux immatriculations du Kia Sportage (726 unités), de la famille Niro (547 unités) et la Picanto (454 unités). Enfin, les ventes de véhicules 100 % électriques ont représenté 23,5 % du volume global en janvier 2022.