Kia finalise son grand SUV électrique EV9

Kia entame la dernière ligne droite avant l’arrivée de son grand SUV électrique EV9. La marque coréenne met toutes les chances de son côté pour que ce futur porte-drapeau soit à la hauteur. Ce modèle sera le fleuron de Kia au niveau international et ses caractéristiques lui ouvrent les portes du marché nord-américain, sur un segment particulièrement prisé et important. Le véhicule entame donc sa dernière phase de test, avant une présentation officielle dès le premier trimestre 2023. L’EV9 « révolutionnera le segment des SUV électriques de grand gabarit tout en accélérant la transformation de Kia », souligne la marque. L’enjeu est donc de taille pour le constructeur, qui ne cesse de progresser au niveau international.

Validation impitoyable

Cette dernière campagne de test arrive à la fin de 44 mois de développement. Il s’agit de valider la durabilité du modèle, dans des conditions extrêmes. Des essais qui se déroulent sur tous types de sol (tout-terrain, des pistes de vitesse et des revêtements à faible adhérence). Rien n’est épargné au SUV, qui doit affronter des franchissements de gués, des pavés difficiles et des températures extrêmes. L’EV9 inaugure également un design plus contemporain, dans la lignée de l’EV6, récemment récompensée du titre de voiture européenne de l’année 2022.