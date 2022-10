Kia ne voit pas d’avantages majeurs au contrat d’agent

Emilio Herrera, président de Kia Iberia, a indiqué à nos confrères de La Tribuna de Automocion que la marque allait conserver la même nature de contrat de distribution avec son réseau. Le contrat connaît des ajustements concertés, à la marge, mais ne relevant nullement d’un contrat d’agent non genuine pour lequel le dirigeant n’identifie aucun avantage majeur ni pour la marque ni pour le réseau.

Combo gagnant pour Kia : bons résultats commerciaux et bonne entente avec le réseau

On peut imaginer que cette décision est prise à l’échelle paneuropéenne pour la marque Kia et qu’elle s’appliquera aussi à son réseau en France, comme l’ont déjà laissé entendre les dirigeants de la marque Marc Hedrich, président, et Gaël du Bois de Beauchesne, directeur des ventes.

Rappelons qu’à l’image de Hyundai, Kia traverse bien les crises automobiles actuelles, notamment en France : 33 384 immatriculations au cumul des neuf premiers mois de l'année 2022, soit une progression de près de 4 % par rapport à la même période de référence 2021, et une part de marché de 3 %.

Avec le modèle EV6, Kia vit un lancement en fanfare en France, ce qui assure une large part de ses volumes électriques (2 452 unités depuis le début de l'année, juste derrière le SUV Niro).