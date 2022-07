Kia Niro : les prix de toutes les motorisations

Kia commercialise la nouvelle génération de son Niro sur le marché français. Ce Crossover est toujours disponible en motorisation hybride, hybride rechargeable ou 100 % électrique. Toutes ces versions évoluent en matière de style, d’équipements et de technologie, puisqu’elles reposent sur la plateforme K du constructeur. De plus, les deux modèles hybrides héritent d’un moteur à essence Smartstream GDI de 1,6 l, associé à une nouvelle boîte de vitesses à double embrayage à six rapports (DCT6). Cette dernière est particulière puisqu’elle inaugure de nouveaux roulements à billes à faibles frottements, des pignons optimisés, mais elle se passe surtout du pignon de marche arrière. En effet, la marche arrière devient uniquement gérée par le moteur électrique. La marque a sans doute prévu de conserver un peu d’énergie pour assurer le fonctionnement de la marche arrière même lorsque la batterie est déchargée, sous peine de devoir gérer quelques situations délicates avec ses clients.

L’hybride à partir de 31 790 euros

Cette version reçoit également un moteur électrique de 32 kW (43,5 chevaux), ce qui porte la puissance totale à 141 chevaux. Les tarifs pour cette motorisation hybride débutent à 31 790 euros en finition Motion. La version Active est disponible à partir de 33 990 euros, tandis que le haut de gamme Premium est à 36 590 euros. Kia annonce également les prix des deux finitions réservées aux professionnels. Ainsi, l’Active Business est proposée à 34 640 euros et la Premium Business à partir de 37 240 euros.

L’hybride rechargeable dès 38 990 euros

Doté de sa motorisation hybride rechargeable de 183 chevaux, le Niro offre une autonomie électrique de 65 km (WLTP) en jantes de 16 pouces. Les tarifs débutent à 38 990 euros en finition Motion. La version Active atteint 41 190 euros, tandis que le haut de gamme Premium est à 43 790 euros. Pour les professionnels, les deux finitions sont proposées à 41 840 euros (Active Business) et 44 440 euros (Premium Business).

L’électrique débute à 44 490 euros

Kia a également revu le Niro EV, qui reçoit une batterie de 64,8 kWh et un moteur électrique de 150 kW (204 chevaux). La marque annonce une autonomie de 460 km (WLTP) et un temps de charge de 45 minutes pour passer de 10 % à 80 % sur une borne de 100 kW. Le modèle dispose d’un système de pré-conditionnement de la température de la batterie. Ainsi, le système de navigation calcule le temps d’arrivée jusqu’à la borne ciblée par le conducteur et débute le préchauffage de la batterie. Cette dernière est donc à température optimale dès le début de la charge, ce qui raccourcit le temps de recharge et préserve les cellules. Le Kia EV est proposé à 44 490 euros en finition Motion et à 46 490 euros en version Active. Le haut de gamme Premium atteint 48 090 euros. Les deux versions destinées aux flottes s’affichent à 47 140 euros (Active Business) et 48 740 euros (Premium Business). Déjà apprécié par les clients dans sa première génération, le Niro nouvelle formule devrait séduire une nouvelle clientèle.