Kia propose une mise à jour en concession sur l’EV6 2022

Kia offre une mise à jour gratuite aux propriétaires d’EV6 Année Modèle 2022. La marque propose à ces clients d’améliorer le temps de charge du véhicule par temps froid grâce à la fonction de pré-conditionnement de la batterie. Une fonctionnalité présente en série sur les EV6 Année Modèle 2023, ainsi que sur les EV6 GT et Niro EV. Sous une température de 5 degrés, une recharge de 10 % à 80 % peut prendre 35 minutes, alors qu’elle se limite à 18 minutes avec une température optimale. Un phénomène qui touche tous les véhicules électriques à batterie dépourvus de pré-conditionnement. Peu à peu, les nouveaux modèles électriques disposent de cette fonctionnalité. La marque a voulu sans doute récompenser les premiers acquéreurs d’EV6 en leur offrant cette mise à jour.

Rendez-vous en concession

Contrairement à certaines marques, cette mise à jour n’aura pas lieu à distance (Over the Air) mais en atelier. Les propriétaires concernés et désireux d’installer cette fonctionnalité, devront prendre rendez-vous dans les concessions Kia participantes. L’opération devrait durer deux heures, selon la marque, qui précise que « cette mise à niveau est disponible exceptionnellement gratuitement ». Il est donc permis de penser que les prochaines mises à jour devraient être payantes. En attendant, cette amélioration comprend la mise en température de la batterie et une amélioration du système de navigation par satellite. En effet, le pré-conditionnement est automatiquement activé lorsque le conducteur programme une station de charge rapide comme destination sur le GPS et que la température de la batterie est inférieure à 21 degrés, avec un niveau de charge supérieur ou égal à 24 %. La marque ne précise pas les modalités de prise en charge pour ses distributeurs.