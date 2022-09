Kia recycle les batteries usagées de ses véhicules électriques

Suite à son partenariat noué avec la start-up « encore » de Deutsche Bahn, les anciennes batteries des véhicules électriques Kia seront démantelées en modules puis réassemblées pour former des systèmes évolutifs de stockage d'énergie.

Dans la course à l’électrification, l’une des préoccupations principales est l’avenir des batteries de véhicules électriques usagées. À l’instar de nombreux constructeurs, Kia Europe mène une stratégie globale en faveur du développement durable. C’est la raison pour laquelle il vient de conclure un partenariat avec la start-up « encore » de Deutsche Bahn dans le but de créer des systèmes de stockage d’énergie de seconde vie à partir de batteries usagées de véhicules électriques. La start-up prévoit de récolter des batteries de VE à travers toute l’Europe. Leur transport ainsi que celui des nouvelles unités de stockage d’énergie sera principalement assuré par la filiale logistique DB Schenker ainsi que par DB Cargo. « Forts du succès de l’électrification de notre gamme de modèles, nous assumons également la responsabilité des batteries au-delà même de leur cycle de vie à bord de nos véhicules, confirme Jason Jeong, président de Kia Europe. Ce partenariat inédit entre Kia et encore | DB montre que nous considérons les batteries comme une ressource précieuse en termes d’économie circulaire durable. »

« Il est plus urgent que jamais d’économiser notre énergie, ajoute en ce sens Berthold Huber, membre du conseil d’administration de la Deutsche Bahn pour l’infrastructure. Nos nouveaux systèmes de stockage d’énergie par batterie de seconde vie constituent une solution durable. C’est ce qui en fait une option attractive pour tout type d’industrie. »

Sur le campus EUREF de Berlin, les deux entreprises ont achevé en août dernier un prototype d’installation de stockage entièrement réalisé à partir de modules de batterie récupérés à partir des Kia Soul 100 % électriques présentes dans le réseau de distributeurs Kia. Grâce à leur solution pouvant fournir jusqu'à 72 kWh d'électricité, Kia Europe et « encore | DB » sont parvenues à recharger efficacement un Kia Niro.