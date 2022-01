Kia réorganise sa direction commerciale

Kia France vient de trouver le successeur de Guillaume de Boudemange, parti prendre la direction de Jeep France. Cependant, le constructeur en profite pour faire évoluer son organisation. Ainsi, Fabrice Martin Blas arrive chez Kia au poste de directeur commercial. Il aura sous sa responsabilité les directions Ventes et Marketing, qui lui seront directement rattachées. Âgé de 49 ans, ce dernier a débuté sa carrière chez Peugeot en tant que chef de produit. Il a évolué ensuite chez Nissan Europe et Nissan France, aux postes de chef de marché puis responsable de la stratégie et du business planning, avant de devenir directeur régional en charge de l’animation commerciale du réseau. En 2013, il entre chez Toyota France. Il occupe successivement les postes de directeur des ventes aux entreprises et véhicules d’occasion, puis directeur vente et réseau chez Lexus, avant de repasser chez Toyota en tant que directeur de Toyota Fleet Mobility pour la marque Kinto.

Nouvelle direction

L’arrivée de Fabrice Martin Blas permet à la marque de mettre en place une nouvelle direction commerciale, qui regroupe les ventes et le marketing. Dans le cadre de ce nouveau poste, le directeur commercial reportera directement à Marc Hedrich, président de Kia France. « La nouvelle fonction que nous venons de créer au sein de notre organisation fait entrer notre filiale française dans une nouvelle dimension stratégique. Nous venons d’accomplir une 6ème année de croissance de notre part de marché et, cette année, nous avons pour ambition de franchir le cap des 50 000 immatriculations. La réorganisation du Comité de Direction était une nécessité structurelle pour accompagner notre croissance sur le marché français » souligne le président. Pour mémoire, les postes de directeur des ventes et de directeur marketing sont occupés respectivement par Gaël du Bois de Beauchesne et Olivier Bouelharrag.