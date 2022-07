Kia restyle le XCeed en mode sportif

La marque coréenne propose une nouvelle finition sportive GT-line pour son modèle XCeed. Si les changements demeurent subtils, concernant surtout le look plutôt que la fiche technique toujours hybride rechargeable, ce rajeunissement ne sera disponible qu’à partir de septembre 2022.

Constituant l’un des best-sellers de la gamme Kia avec plus de 120 000 unités vendues en Europe, le XCeed a déjà trois ans de carrière dans les roues. L’heure était donc venue d’opérer quelques améliorations esthétiques pour ce crossover dérivé de la Ceed, en lui ajoutant une finition GT-Line à l’allure sportive. Les blocs optiques se trouvent ainsi redessinés façon nid d’abeilles et une nouvelle signature lumineuse intégrant les feux antibrouillards apparaît tandis que le pare-chocs arrière, repensé, se pare d’un diffuseur couleur carrosserie.

Relooking sportif…

Ce facelift, somme toute assez discret, s’accompagne également de jantes inédites de 16 à 18 pouces et de trois nouvelles teintes au nuancier : Lemon Splash, Celadon Spirit Green et Yuca Steel Grey. Dans l’habitacle, le XCeed GT Line continue de prouver son allure dynamique en embarquant des sièges au design exclusif, d'un volant à méplat inspiré du sport automobile ou un pommeau de levier de vitesses enserré dans un fourreau de cuir perforé.

Au niveau de la connectivité, le choix est toujours donné d’opter pour un combiné numérique de 12,3 pouces. La partie centrale de la planche de bord se voit, quant à elle, occupée par un système multimédia à écran tactile de 8 ou 10,25 pouces, compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. Notons que les commandes ont été réagencées afin de garantir une meilleure intuitivité et que la console principale peut à présent recevoir une finition noir brillant. Côté équipement, enfin, la principale nouveauté réside dans l’intégration des données GPS au régulateur de vitesse adaptatif pour réduire automatiquement la vélocité de la voiture à l'approche d'un virage ou d'une zone résidentielle. Entre autres (nombreux) ADAS.

… Sauf au niveau de la motorisation

Sous le capot, les évolutions sont toutefois moins visibles et même inexistantes. Le XCeed conserve en effet sa motorisation hybride rechargeable associant un bloc 1.6 GDI et un moteur électrique dont la batterie avance toujours une capacité de 8,9 kWh. Se propulsant de 140 à 204 ch, le modèle enregistre toujours une autonomie 100% électrique de 48 km (et 59 km en cycle urbain). Kia manque donc l’occasion d’étoffer les performances de ce véhicule pourtant très populaire mais perfectible.

Compte tenu de ces variations parcimonieuses, les prix catalogue en France – qui n'ont pas encore été communiqués – devraient donc avoisiner ceux de l’actuel Kia XCeed, dont la grille tarifaire débute à partir de 26 090 euros. Les premiers XCeed restylés, eux, arriveront en concession dès le mois de septembre prochain, promet le constructeur de Séoul.