Kia s’est approché des 50 000 immatriculations en Europe le mois dernier

Avec 48 665 véhicules vendus en mai à travers l’Europe, Kia atteint une hausse de 9,8 % en glissement annuel, ainsi qu’une part de marché de l’ordre de 5,1 % sur ce marché. En mai, les véhicules électrifiés ont représenté 35 % des ventes. Les modèles de la gamme Ceed arrivent en tête avec 8 432 unités, talonnés de près par le Sportage et ses 8 143 unités. Les Niro, Stonic et XCeed se sont classés respectivement en troisième, quatrième et cinquième position.

Si Kia constate une légère progression de ses immatriculations par rapport au mois d’avril (+2 %), le marché des véhicules de tourisme a quant à lui connu un nouveau mois consécutif de recul, accusant une baisse de 12,5 % par rapport à la même période en 2021. « Le marché des véhicules de tourisme connaît une période difficile, et pourtant ces chiffres montrent combien l’attractivité de la marque Kia et ses produits exceptionnels trouvent un écho dans le cœur de ses clients européens, intervient Jason Jeong, président de Kia Europe. Nous vivons actuellement une révolution dans notre industrie, et Kia a su conserver une longueur d’avance grâce à ses produits durables et à ses offres de mobilité partagée ».

Analyse sur le territoire national

Sur les 48 665 immatriculations européennes, Kia en a réalisé 3 680 en France le mois dernier. La marque valide une part de marché de 2,9 %. Le nouveau SUV Sportage électrifié (MHEV, HEV et PHEV), conserve sa place de best-seller depuis janvier 2022. Il s’en est écoulé 1 277 unités sur le mois de mai isolé. Derrière, le crossover Kia Stonic occupe la deuxième marche du podium avec 388 unités écoulées. Il est suivi de très près par la famille Kia Niro qui atteint 387 immatriculations et dont les premières livraisons du tout nouveau modèle débuteront en juin. Les ventes de véhicules électrifiés affichent un volume de ventes de 1 884 unités, soit 51 % des ventes de Kia en France.