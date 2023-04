Kia signe un record de ventes au premier trimestre 2023

Après les 113 812 et 145 257 unités respectivement vendues au premier trimestre 2021 et 2022 en Europe, Kia enregistre le meilleur premier trimestre de son histoire. Au cours des trois premiers mois de cette année, Kia a donc immatriculé 148 571 voitures, principalement des Kia Sportage, Ceed et Niro.

Avec 148 571 immatriculations enregistrées en 2023, Kia enregistre une légère hausse de 2,23 % sur le marché européen par rapport à l’année dernière. Même si cette croissance est légère, elle reste assez notable au point d’être le meilleur premier trimestre de l’histoire de Kia selon les chiffres publiés par l’Association européenne des constructeurs automobiles (ACEA). Pour le seul mois de mars, les ventes de la marque se sont établies à 63 053 unités, un chiffre en hausse de 6,9 % par rapport à mars 2022. Cette croissance des ventes permet à Kia de maintenir sa part de marché à 4,6 % en Europe. « Ce début d'année historique démontre que Kia poursuit sa forte progression et que nos clients européens apprécient tout particulièrement notre gamme de véhicules électrifiés en pleine expansion », commente d'ailleurs Jason Jeong, président de Kia Europe.

Le modèle Kia qui s’est le plus vendu au cours des trois premiers mois sur ce territoire (Royaume-Uni compris) est le Kia Sportage (toutes motorisations, y compris les versions hybride et hybride rechargeable) avec 41 275 unités, ce qui témoigne de la demande de plus en plus forte en faveur des véhicules électrifiés de la marque. Il est suivi des modèles de la gamme Ceed (déclinaisons hybride légère et hybride rechargeable comprises) avec 35 207 unités et du Kia Niro (électrique, hybride et hybride rechargeable), avec 19 115 unités.

De plus, les modèles électriques, hybrides et hybrides rechargeables de la marque ont représenté à eux seuls 35 % des ventes totales de Kia en Europe. Les ventes de véhicules électriques ont été portées par l’EV6 et Kia s’attend à ce que les ventes sur ce segment progressent grâce au lancement de l’EV9 d’ici à la fin de l’année.