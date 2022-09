« Motorcraft aura un nouveau site internet avant la fin de 2022 », pointe Peter Canisius (Ford)

Quelle est la maturité de la demande pour des services digitaux ?

A ce jour, pour répondre aux principales demandes, nous proposons les plusieurs services digitaux dans le réseau Motorcraft tels que la prise de rendez-vous et le devis en ligne (sur le site Motorcraft.fr), les campagnes de SMS (via la plateforme de CRM Kibitoh) ou bien les Fiches garage personnalisée (sur Allogarage.fr).

Quels sont les services digitaux qui fonctionnent le mieux et inversement, ceux qui peinent à s'imposer ?

Kibitoh est sans conteste le service le plus sollicité aujourd’hui, avec plus de 300 membres qui l’utilisent régulièrement pour leurs campagnes de communication, des évènements ponctuels, les confirmations de rendez-vous, les restitutions de véhicules, etc. Il y a ensuite Allogarage qui est un standard pour l’ensemble du réseau et permet aux clients de donner leurs avis et aux réparateurs de pouvoir y répondre. Pour être honnête, la prise de rendez-vous et le devis en ligne restent encore timides, ce que confirment les données marchés pour les MRA, mais c'est néanmoins en progression. D'ailleurs, nous finalisons la refonte complète du site internet pour une accessibilité et une expérience utilisateur encore améliorées d’ici fin 2022.

"Nous souhaitons nous rapprocher des plateformes conversationnelles"

Quels programmes digitaux sont en cours de déploiement au sein du réseau ?

Comme mentionné, la refonte du site internet Motorcraft.fr mais également le déploiement de la présence de Motorcraft sur les réseaux sociaux, car nous souhaitons nous rapprocher le plus possible de nos clients et des plateformes conversationnelles.

Quelles animations commerciales en ligne pour quelle efficacité de fidélisation ?

Nous travaillons à relayer au maximum les opérations de trafic sur Motorcraft.fr et nous mettons à disposition du réseau des supports de communication pour faciliter le déploiement local de ces opérations via Kibitoh. A cela s'ajoute un très gros travail concernant la visibilité du réseau sur allogarage.fr avec des premiers retours très encourageants, par exemple 15 garages MTC dans les meilleurs garages de France en 2021.

Par ailleurs, la boîte à outils numérique de Motorcraft vous permet-elle de séduire de nouveaux adhérents et de fidéliser vos membres ?

Bien entendu ! Cela assure la fidélisation de nos adhérents actuels grâce aux services digitaux mis à leur disposition. Concernant les nouveaux adhérents, ils sont séduits par la simplicité et la rapidité de la mise en place de leur présence web et par des outils différenciants comme Kibitoh et Allogarage.

