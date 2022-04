Klaus Zellmer succèdera à Thomas Schäfer à la tête de Skoda

Klaus Zellmer sera nommé membre du conseil de direction de Skoda Auto le 1er juillet prochain, avant d’être élu par ce même conseil président de la marque du groupe Volkswagen. Une procédure qui répond aux exigences de la loi tchèque. Il succèdera ainsi à Thomas Schäfer, qui prendra en charge, au même moment, la présidence de la marque Volkswagen. Ce dernier est déjà CEO de VW depuis le 1er avril. Il entrera au sein du directoire du constructeur et deviendra chef du groupe des marques dites à « volumes ». De son côté, Klaus Zellmer arrive directement de la marque Volkswagen.

Ancien de Porsche et Volkswagen

Klaus Zellmer est diplômé en administration des affaires. Il a débuté sa carrière chez Porsche en 1997 en tant qu’assistant d’un membre du conseil d’administration de Porsche AG. Deux ans plus tard, il arrive chez Porsche France au service développement réseau. Il part ensuite en Amérique du Nord avant de prendre en charge les ventes et le marketing liés à l’usine de Leipzig. Il devient en 2007 directeur du marketing de Porsche Allemagne, avant d’accéder au poste de président du conseil d’administration en 2010. Il traverse à nouveau l’Atlantique en 2015, pour prendre la présidence de Porsche Cars North America. Depuis septembre 2020, il était responsable des ventes, du marketing et de l’après-vente de la marque Volkswagen. A la tête de Skoda, il devra poursuivre le développement de la marque à l’international et assurer la réussite d’un outil industriel particulièrement important pour tout le groupe Volkswagen.