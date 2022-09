Klaxit prévoit 6 mois de covoiturage gratuit pour les entreprises

Dans le but d’inciter les usagers à opter pour des modes de déplacements plus vertueux, et notamment le covoiturage, le leader européen du secteur a mis en place une série de mesures attractives, pour les particuliers mais aussi les salariés.

Alors que les injonctions du gouvernement à réduire notre empreinte carbone se multiplient, Klaxit a choisi d’agir pour faciliter le covoiturage, solution de mobilité permettant de faire des économies d’énergie et des économies tout court. Pour cela, la société et filiale covoiturage de la SNCF, a annoncé la mise en œuvre, conjointement avec ses 36 collectivités locales partenaires (dont Rouen, Montpellier, Nantes, Monaco ou encore Tours et Avignon), d’un dispositif de tarifs et de récompenses pour encourager ceux qui se lanceraient dans cette pratique.

>> A LIRE AUSSI : Klaxit s’affirme comme le leader du covoiturage en France

Ainsi, les passagers pourront bénéficier de covoiturages gratuits partout en France, de manière quasi-illimitée (soit 2 à 4 trajets par jour valables dans 26 villes partenaires), tandis que les conducteurs se verront offrir 20€ de carte cadeau pour tout premier trajet sur Klaxit partout en France. Une compensation qui s’ajoute à leur rémunération de 1€ à 4€ pour chaque trajet et passager transporté. De quoi mettre du beurre dans les épinards en ces temps de pouvoir d’achat en berne.

Les professionnels aussi ont leurs avantages

Quant aux entreprises, elles ne sont pas oubliées dans l’équation puisqu’elles pourront profiter de 6 premiers mois de trajets gratuits pour tous leurs collaborateurs partageant une même voiture sur les trajets domicile-travail. « Cette nouvelle offre va permettre aux entreprises de déployer une solution de sobriété énergétique clé-en-main et à résultat immédiat. [Car,] pour atteindre l’objectif de 10% d’économies sur le volet transport, il suffit en effet que 10% des automobilistes de chaque entreprise laissent leur voiture au garage et partagent leurs trajets avec des collègues ou des personnes d’entreprises voisines », rappelle Klaxit.

>> A LIRE AUSSI : Covoiturage : Klaxit dresse le top des villes qui le pratiquent

Ayant déjà su fédérer 350 entreprises clientes (chiffre relevé en septembre 2022), Klaxit entend poursuivre son accompagnement des flottes dans la mobilité partagée en menant des ateliers de sensibilisation sur site, des plans de communication et de coaching ou encore avec le développement d’une application configurée pour les besoins spécifiques des entreprises. De ce fait, Klaxit touche aujourd’hui 500 000 collaborateurs dans tous les secteurs, des établissements de santé aux acteurs de la grande distribution.