Klaxit s’affirme comme le leader du covoiturage en France

Après une croissance continue au cours du premier semestre 2022, Klaxit annonce réaliser un trajet de covoiturage courte distance sur deux en France, pour un volume de 994 639 trajets en six mois, sur un marché encore peu concentré avec une vingtaine d’acteurs. L’entreprise recense donc environ 200 000 passagers par mois. La stratégie de construction de réseau de covoiturage porte ses fruits et Klaxit compte aujourd’hui 34 collectivités et plus de 300 entreprises parmi ses clients.

Une offre dans l'air du temps environnemental et social

« Nous offrons une réponse très concrète à la hausse du prix des carburants. Contrairement à la remise gouvernementale sur le carburant, qui est non ciblée, l’offre de covoiturage de Klaxit permet à la fois un ciblage social – les covoitureurs sont ceux qui ont le plus de problèmes de pouvoir d’achat – et un ciblage environnemental », souligne Julien Honnart, président et fondateur de Klaxit, par ailleurs actif au sein de l’Alliance des Mobilités de Mobilians.

Des collectivités qui s'approprient de plus en plus cette offre de transport

Dans le contexte de hausse de prix des carburants, les collectivités partenaires ont multiplié en moyenne par trois leurs investissements initialement prévus en 2022, portant à 6 millions d’euros leurs budgets d’investissement sur Klaxit cette année. Par exemple, la communauté d’agglomération du Beauvaisis a quasiment multiplié par trois son budget, de 120 000 à 345 000 euros, tandis que la Métropole Rouen Normandie a multiplié par cinq son investissement pour passer de 200 000 euros à un million d’euros de subventions de trajets pour les covoitureurs Klaxit en 2022.

Les implantations de Klaxit en France

Les comptes de Klaxit repassent au vert

En outre, Julien Honnart se réjouit d’annoncer que l’entreprise a retrouvé la voie de la rentabilité au premier semestre 2022, après deux années difficiles d’un point de vue financier à cause des restrictions de circulation liées à la crise sanitaire.