Kockelmann prend la distribution des lubrifiants Texaco pour le Nord et l'Est de la France

Après la distribution des produits Texaco en Belgique et au Luxembourg, Kockelmann va distribuer dorénavant, sur les deux régions, Hauts-de France et Grand Est, une gamme complète de lubrifiants Texaco pour les secteurs automobile, transport, industrie & energie, construction, agriculture & sylvicuture et navigation intérieure.

« Nous sommes ravis de ce partenariat de distribution avec Kockelmann pour la partie Nord et Est de la France. Nous avons pleinement confiance en leur professionnalisme pour promouvoir nos produits et servir au mieux nos clients dans cette partie de l’hexagone », commente Vianney Fort - sales & business development manager France & Belgium.

Rappelons que Kockelmann Lubricants est une référence sur le marché des lubrifiants en Belgique et au Luxembourg. Partenaire de Texaco Lubricants depuis 40 ans, l'entreprise allie avec succès la qualité des produits de la marque à la flexibilité et à l'accessibilité de son équipe. Elle fournit des lubrifiants de qualité et le meilleur service possible à la clientèle, en satisfaisant au mieux les délais de livraison.