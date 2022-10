Koesio engage l'électrification de son parc avec Myvee et Waat

Dans le cadre de son plan stratégique 2021-2024, le groupe français Koesio prévoit une réduction de 24 % de ses émissions de CO2. Un objectif ambitieux pour l'entreprise qui compte deux tiers de ses collaborateurs sur les routes pour aller à la rencontre des clients. L’électrification de cette flotte de « gros rouleurs » apparaît ainsi comme un enjeu majeur.

Pour l'accompagner dans l'électrification de son parc, Koesio a choisi Myvee et Waat. Le premier partenaire va fournir les véhicules électriques en location longue durée, quand le deuxième est chargé d'une première installation de 189 bornes dans 73 agences du groupe. L'accord prévoit également l'implémentation d'une solution digitale visant à équiper les collaborateurs d’une carte unique pour la recharge en agences et sur la voie publique. Ce système doit permettre également la répartition de la consommation électrique selon les besoins et la puissance disponible, ainsi que la génération automatique de refacturations éventuelles.

« Nous l’avons montré avec la construction d’Eole, notre usine de reconditionnement des matériels d’impression, notre politique environnementale est basée sur des investissements concrets et durables. C’est dans cet état d’esprit et avec cette même volonté d’efficacité et d’engagements que nous abordons l’électrification de notre flotte de véhicules », commente Pieric Brenier, président fondateur du groupe Koesio.