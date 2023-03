KombiKing, la cabine infrarouge tout inox de Symach

Symach, fabricant italien d’équipements pour carrosseries, vient de présenter deux nouvelles cabines : la DryKing et la KombiKing. Disponible en deux dimensions, 8 ou 10 m de longueur et 3 ou 3,5 m de hauteur, la première est une cabine traditionnelle de mise en peinture et de séchage. Sa largeur est de 4,5 m, soit 50 cm de plus que la majorité des équipements. En fonction des demandes et des flux de travail, elle peut être équipée de plusieurs ouvrants.

L'éclairage de cette cabine est soit à base de néons, soit réalisé avec des projecteurs à Led avec la technologie Symach LedTronic. Cette dernière à une température précise de 6 000 Kelvin, proche de la lumière du jour. Les projecteurs sont dotés de réflecteurs qui permettent d’éclairer le véhicule de manière uniforme. Le système de ventilation se veut également innovant. Jusqu’à une certaine limite, peu importe le niveau d’encrassement des filtres, la ventilation s’opère sans problème, là encore de manière uniforme dans toute la cabine.

La version haut de gamme de DryKing comporte un écran de commande sous forme d’une tablette tactile et connectée pour la maintenance. En cas de panne, l’écran montre précisément l’organe qui dysfonctionne et indique les mesures à prendre pour remettre la cabine en ordre de marche. Par ailleurs, un code couleur montre le niveau d’encrassement des filtres. L’équipement gère automatiquement les paramètres de séchage en considérant le niveau d’humidité de l’air et sa température. L’écran de contrôle permet de même le réglage de la lumière et celui de la position du volet de recirculation d’air de ventilation. Selon le fabricant, il est possible de réaliser les travaux de mise en peinture de trois éléments de carrosserie en seulement 40 minutes (hormis la préparation).

Une première cabine en inox pour le séchage des vernis

Pour aller encore plus vite et libérer la cabine sans attendre le séchage du vernis, Symach a mis au point une autre cabine baptisée KombiKing. Cette dernière doit être accolée latéralement à la cabine DryKing qui comporte alors sur son côté un panneau ouvrant. Une fois la couche de vernis appliquée, le véhicule peut être glissé sur rail (solution FixLine) dans la cabine KombiKing pour y être séchée avec la technologie infrarouge.

Cabine entièrement en acier inoxydable, KombiKing est équipée au plafond de huit panneaux infrarouges Dytronic. Sa structure en inox permet 98 % de réflexion dans l’ensemble de la cabine ce qui permet de chauffer de manière uniforme tout le véhicule, sauf le dessous, ceci afin d’éviter la chauffe de la batterie dans le cas d’un véhicule électrique. Un système de ventilation élimine les odeurs de solvant et maintient la température constante. Symach assure qu’il est possible de sécher en 12 minutes trois éléments (gain de séchage de 74 %), tout en réduisant la consommation de gaz de 93 %.